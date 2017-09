Der Murgang bei Bondo (31.8.17) Augenzeugin Amelia Potts erlebt Murgang Christian Gartmann, Sprecher von Bregaglia, zum Murgang Der Murgang bei Bondo (31.8.17) 0:32 min, vom 31.8.2017

Augenzeugin Amelia Potts erlebt Murgang 0:42 min, vom 31.8.2017

Christian Gartmann, Sprecher von Bregaglia, zum Murgang 0:40 min, vom 31.8.2017

Im Bergell hat sich am Abend erneut ein grosser Bergsturz ereignet. Nach neuen starken Regenfällen brach eine grosse Menge Gestein vom Grenzberg Piz Cengalo ab.

Das Material habe die alte und die neue Kantonsstrasse erreicht und sei bis zur anderen Talseite vorgedrungen, sagte Christian Gartmann, Sprecher des Katastrophenstabs.

Eine zweiter Mure in der Nacht führte zu einer Strassensperre zwischen Maloja und Italien.

Die Bewohner des Ortes Spino gegenüber Bondo wurden teils per Helikopter evakuiert.

Eine halbe Stunde dauerte das Gewitter: Die damit einhergehenden starken Regenfälle haben um 21.30 Uhr erneut zu einem Murgang bei Bondo geführt. Das Ausmass sei gross, sagt Christian Gartmann, Mediensprecher des Katastrophenstabes in der Talgemeinde, gegenüber SRF.

Zusatzinhalt überspringen Spenden für Bondo Die Glückskette bietet vom Bergsturz Betroffenen Hilfe an. Spenden können auf das Postkonto 10-15000-6 mit dem Vermerk «Bondo» überwiesen werden. Auf www.glueckskette.ch oder mittels Swiss-Solidarity-App sind ebenfalls Spenden möglich.

Das Auffangbecken wurde erneut gefüllt und die Zugangsstrasse zum Dorf überspült. Auch die bisher verschonte alte Kantonsstrasse wurde an zwei Stellen mit Schlamm bedeckt, wie Martin Bühler, Leiter des Amts für Militär und Zivildienst Graubünden, bestätigt.

Ein erstes Mal am Abend bei Spino; ein weiterer Murgang in der Nacht führte zu einer Sperrung der H3 bei Pranzaira. Sie war die einzige verbliebene Verbindungsstrasse zwischen Maloja und Italien.

Bewohner von Spino evakuiert

In Spino mussten sich mehrere Personen in Sicherheit bringen. Zwei wurden mit einem Rega-Helikopter per Seilwinde evakuiert. Sie sind laut Angaben der Einsatzleitung unverletzt. «Die Bewohner verlassen mit Sack und Pack fluchtartig das gefährdete Gebiet», berichtet Mario Nottaris, SRF-Reporter vor Ort.

«Im Auffangbecken sind die Murgänge zu sehen, im Moment kommt noch viel Wasser.» Im Laufe der Nacht waren weitere, starke Regenfälle erwartet worden.

Die Stromversorgung in Promontogno, einem Dorfteil von Bregaglia, ist unterbrochen. Im gefährdeten Gebiet ist es laut Nottaris stockdunkel. Eine Bewohnerin sagte, dass sich weitere Geröllmassen abgesetzt hätten. Getroffen wurden Strassen und Häuser. Sie verliess den Ort mit ihrer Familie umgehend.

Keine Kenntnis von Opfern

Die Polizei gehe davon aus, dass es keine Verletzten gegeben habe, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden zur Nachrichtenagentur sda. Die Einsatzzentrale wurde inzwischen vom Gemeindehaus in ein Hotel verlegt.

Weg ins Tal derzeit blockiert Weiterer Murgang im Bergell: Malojastrasse (H3) zwischen Casaccia und Vicosoprano blockiert. #infobondo #bondo #verkehrsinfo — Comune di Bregaglia (@InfoBondo) September 1, 2017

Erneute Murgänge im Bergsturzgebiet war im Hinblick auf die angesagten Regenfälle erwartet worden, zumal sich der Fels am Piz Cengalo noch bewegt. Die Gemeinde Bregaglia hatte die Bevölkerung vor weiteren Murgängen gewarnt und die Bewohner angewiesen, sich von dem gefährdeten Gebiet fernzuhalten.

Am Mittwoch letzter Woche hatte sich gleichenorts ein Bergsturz historischen Ausmasses zugetragen, bei dem drei Million Kubikmeter Material abbrachen. Acht Personen kamen dabei ums Leben. Die Suche nach ihnen wurde eingestellt.