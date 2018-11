Ab 1. Juni 2019 herrscht Rauchverbot an allen Schweizer Bahnhöfen.

Nur noch in markierten Zonen auf den Perrons soll geraucht werden dürfen.

Die Einschränkung soll die Aufenthaltsqualität der Reisenden optimieren und Reinigungskosten einsparen.

Die Einschränkung gibt der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) in einer Medienmitteilung bekannt.

2018 hatte die SBB in Absprache mit dem VöV, der RhB und dem Bundesamt für Verkehr (BAV) an sechs Bahnhöfen in der Schweiz zwei verschiedene Nichtraucherregelungen getestet.

Fazit der durch eine Marktforschung begleiteten Erhebung: 75 Prozent der Befragten wünschen eine Änderung der heute geltenden liberalen Regelung zugunsten grosser rauchfreier Bereiche im Bahnhof.

Für die rauchenden Kunden werden laut VöV neu, je nach Grösse oder Länge der Perrons, bis zu zwei Raucherbereiche pro Perron eingerichtet.