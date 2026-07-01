Ab dem 1. Juli sind Rundstreckenrennen in der Schweiz wieder erlaubt. Formel-1-Rennen bleiben trotzdem unrealistisch.

Warum die Formel 1 so schnell nicht in die Schweiz kommt

Was ist neu? Ab dem 1. Juli können in der Schweiz wieder Rundstreckenrennen stattfinden. Das Bundesparlament hat das Verbot, das seit 1955 galt, aufgehoben. Für die Bewilligung solcher Rennen sind die Kantone zuständig. Wer ein Rennen durchführen will, muss strenge Sicherheits- und Umweltschutz-Auflagen erfüllen.

Legende: Vor dem Verbot von Rundstreckenrennen gehörte der Grand Prix der Schweiz in Bern regelmässig zum internationalen Rennkalender. Keystone / STR

Warum wurde das Verbot gekippt? Das Verbot von Rundstreckenrennen war eine direkte Folge eines Unfalls beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1955 mit über 80 Todesopfern. Heute sind die Sicherheitsstandards im Motorsport aber um ein Vielfaches höher. Das Verbot galt deshalb als überholt.

Ändern wird das nicht viel.

Was sagt die Motorsport-Branche dazu? «Endlich ist dieses unnötige Gesetz aufgehoben worden», sagt etwa der frühere Rennfahrer Marc Surer gegenüber SRF. Peter Sauber, ehemaliger Inhaber eines Formel-1-Rennstalls, glaubt aber auch: «Ändern wird das nicht viel.» Eine neue Rennstrecke würde aus seiner Sicht auf zu viel Widerstand stossen.

Wo wären Rundstreckenrennen in der Schweiz möglich? Eine geeignete Rundstrecke gibt es hierzulande nicht. Denkbar wären allenfalls temporäre Rennstrecken. Dass das funktionieren kann, haben Formel-E-Rennen in Zürich (2018) und Bern (2019) gezeigt, die ausnahmsweise bewilligt wurden. Beide Rennen stiessen aber auch auf viel Widerstand in der Bevölkerung.

Legende: Spektakel, aber auch grosse Einschränkungen für Anwohnende: Am Formel-E-Rennen 2019 in Bern hatten nicht alle Freude. Keystone / Peter Klaunzer

Kommt nun die Formel 1 wieder in die Schweiz? Das ist sehr unrealistisch. Der Schweizer Markt spielt für die Formel 1 kaum eine Rolle. Selbst grössere europäische Länder wie Deutschland oder Frankreich haben keine eigenen Formel-1-Rennen mehr. In anderen Regionen bezahlen die Ausrichter hohe Gebühren, um Rennen austragen zu dürfen. In der Schweiz dürfte der Rückhalt dafür fehlen.

Gibt es andere Möglichkeiten? Rennen in der Schweiz grundsätzlich nicht abgeneigt wäre zum Beispiel die deutsche Rennserie DTM. Sie schrieb gegenüber dem Blick: «Wir sind offen für Ideen und Gespräche, wie ein solches Projekt umsetzbar sein könnte.» Voraussetzung seien aber geeignete Infrastruktur, starke Partner und ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept. Sprich: Auch hier sind die Hürden hoch.

Legende: Auch ein Gastspiel der DTM-Rennserie in der Schweiz scheint im Moment noch weit weg. Keystone / Jürgen Tap

Fazit: Die Aufhebung des Verbots von Rundstreckenrennen kommt in der Branche zwar gut an. Grosse Rennen sind in der Schweiz aber noch weit entfernt: Es fehlt an geeigneten Strecken, und es gäbe grosse Hürden zu überwinden, um Rennen durchzuführen. Zudem darf bezweifelt werden, dass sich das rasch ändert.