Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Aktuell staut sich der Verkehr vor dem Gotthard Nordportal auf 10 Kilometern.

Am frühen Nachmittag wuchs die Kolonne gar auf 14 Kilometer an. Zwischen Erstfeld und Göschenen kam es demnach zu einem Zeitverlust von gut 2.5 Stunden.

Am Mittag und am frühen Nachmittag wurde der Tunnel für eine Viertelstunde für ein Pannenfahrzeug gesperrt.

Der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal hat sich am Samstag laut TCS erneut auf bis zu 14 Kilometern gestaut. Reisende in Richtung Süden mussten mit einem Zeitverlust von gut 2.5 Stunden rechnen.

Die Blechkolonne bildete sich kurz vor 05:30 Uhr zwischen Erstfeld und Göschenen UR, wie aus einer Mitteilung des Touring Club Switzerland (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X hervorging. Bereits morgens um 03:00 Uhr staute sich der Verkehr zwischen Amsteg und Göschenen UR auf einer Länge von sechs Kilometern, wie der TCS mitteilte. Dies führte demnach zu einer nächtlichen Wartezeit von bis zu einer Stunde.

Legende: Sonnenhungrige aus der Schweiz, aber auch aus Deutschland und den Niederlanden wollen den Gotthard passieren. BRK News

Der Ferien- und Wochenendverkehr hatte bereits am Freitag sowohl Richtung Süden als auch Richtung Norden zugenommen. Die Staus vor dem Nordportal erreichten zwischenzeitlich eine Länge von elf Kilometern. Auf der Südseite des Strassentunnels registrierte der TCS am Freitag maximal fünf Kilometer Stau.

Auch letzter Kanton startet in Sommerferien

Den vom Stau betroffenen Reisenden wird vom Bundesamt für Strassen nicht empfohlen, die A13 via San Bernardino als Ausweichroute nehmen, da die Autobahn im Misox bei Lostallo aufgrund der Unwetter noch immer nur einspurig befahrbar ist.

Mit dem Kanton Aargau ist nun auch der letzte Kanton in die Sommerferien gestartet. Ferner haben in Teilen der Niederlande und in den deutschen Bundesländern Hamburg, Berlin und Brandenburg die grossen Schulferien begonnen.