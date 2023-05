7 Kilometer Stau am Gotthard +++ 1 Stunde 15 Wartezeit

Verkehr am Auffahrtsdonnerstag

Vor dem Gotthard-Nordportal stauen sich die Autos auf einer Länge von 7 Kilometern.

Es wird mit einer Wartezeit von 1 Stunde und 15 Minuten gerechnet.

Der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse empfiehlt den Stau via A13 San-Bernardino-Tunnel zu umgehen.

Dort – auf der A13 zwischen Chur-Süd und Bonaduz – staut der Verkehr ebenfalls wegen Verkehrsüberlastung. Zeitverlust: 20 Minuten.

Um 11 Uhr mass die Autoschlange bereits zehn Kilometer. Beim Gotthardtunnel ist die Einfahrt auf Höhe Göschenen in Richtung Süden seit den frühen Morgenstunden gesperrt.

Im Vorfeld hatte das Bundesamt für Strassen (Astra) für den heutigen Auffahrtstag mit Stau und langen Wartezeiten sowohl am Gotthard-Nordportal als auch auf der A1 vor dem San-Bernardino-Tunnel in Richtung Süden gerechnet.

Audio Archiv: Wie weiter mit dem Stau am Gotthard? 04:25 min, aus Rendez-vous vom 17.05.2023.

An Auffahrt vor einem Jahr stauten sich die Autos am Gotthard am Mittwochabend und Donnerstagnachmittag je bis zu 10 Kilometern.

Der Rückreiseverkehr wird am Sonntag erwartet. Viasuisse prognostiziert am Sonntag zwischen 10 Uhr und Mitternacht die grösste Reisewelle in Fahrtrichtung Norden.

Stau auch andernorts

Auch anderswo auf dem Autobahnnetz kam es zu Behinderungen. So stockte der Verkehr von Bern nach Zürich etwa vor der Raststätte Grauholz.

Von Zürich nach St. Gallen ging es zwischen Effretikon und Wülflingen nur mit Unterbrüchen vorwärts. Vor dem Gubrist-Tunnel Richtung Bern harzte es ebenfalls. Grund war jeweils Verkehrsüberlastung.