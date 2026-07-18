Urner Bevölkerung protestiert in Amsteg gegen den Ausweichverkehr

Rund 60 Personen haben am Samstagvormittag in Amsteg UR gegen den Ausweich- und Ferienverkehr protestiert.

Sie liefen koordiniert über den Fussgängerstreifen und hielten so den Verkehr auf.

Die Beteiligten fordern temporäre Durchfahrtsverbote an verkehrsintensiven Tagen, da die Bevölkerung trotz Massnahmen vom Ausweichverkehr «überrollt» werde.

Die protestierenden Personen zeigten Plakate mit Slogans wie «Es stinkt uns!» und trugen Urner Fahnen. Zur Aktion hatte die Interessengemeinschaft (IG) Kanton Uri aufgerufen, Unterstützung erhielt sie von der Organisation Pro Alps, vormals Alpen-Initiative.

Wie es im Aufruf zur Aktion hiess, spitze sich die Verkehrssituation in den Urner Dörfern seit der Öffnung des Gotthardpasses und dem «zunehmenden Ferienverkehr» erneut zu. Die Bevölkerung werde, trotz Massnahmen und insbesondere zu Spitzenzeiten, vom Ausweichverkehr «überrollt».

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Mit verschiedenen Botschaften gaben die Beteiligten ihren Unmut kund. Bildquelle: SRF/Sämi Studer. 1 / 6 Legende: Mit verschiedenen Botschaften gaben die Beteiligten ihren Unmut kund. SRF/Sämi Studer

Bild 2 von 6. Die Menschen fühlen sich durch den Ausweichverkehr belästigt. Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flüeler. 2 / 6 Legende: Die Menschen fühlen sich durch den Ausweichverkehr belästigt. KEYSTONE/Urs Flüeler

Bild 3 von 6. Die Beteiligten fordern endlich griffige Massnahmen gegen den Ausweichverkehr. Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flüeler. 3 / 6 Legende: Die Beteiligten fordern endlich griffige Massnahmen gegen den Ausweichverkehr. KEYSTONE/Urs Flüeler

Bild 4 von 6. Vor Ort war auch der Urner Baudirektor Hermann Epp (links). Er zeigt Verständnis für das Anliegen der Menschen. Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flüeler. 4 / 6 Legende: Vor Ort war auch der Urner Baudirektor Hermann Epp (links). Er zeigt Verständnis für das Anliegen der Menschen. KEYSTONE/Urs Flüeler

Bild 5 von 6. Vor dem Fussgängerstreifen bildeten die Autos eine Kolonne. Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flüeler. 5 / 6 Legende: Vor dem Fussgängerstreifen bildeten die Autos eine Kolonne. KEYSTONE/Urs Flüeler

Bild 6 von 6. Rund 60 Personen nahmen an der Aktion teil. Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flüeler. 6 / 6 Legende: Rund 60 Personen nahmen an der Aktion teil. KEYSTONE/Urs Flüeler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die IG forderte im Aufruf temporäre Durchfahrtsverbote an besonders verkehrsintensiven Tagen. Der Schutz der lokalen Bevölkerung müsse stärker gewichtet werden als die freie Fahrt für den Ferienverkehr. Der Bund und die Kantone seien aufgrund des Alpenschutzartikels in der Bundesverfassung dazu verpflichtet, die Bevölkerung und die Umwelt im Alpenraum zu schützen.

Verkehr überlastet

Mit einer Petition hatte die IG Uri bereits 2023 einen stärkeren Schutz vor dem Ausweichverkehr gefordert. Der Bund beschloss 2024 Massnahmen wie temporäre Anschlusssperrungen. Zudem setzt der Kanton Uri unter anderem auf Dosiersysteme bei Staus.

Besonders während der Sommerferien oder an den Ostertagen gibt es Ausweichverkehr auf den Strassen durch die Urner Dörfer, da die Hauptreiseroute durch den Gotthard-Strassentunnel überlastet ist. So auch am Samstagmorgen: Ab kurz nach 8 Uhr standen die Autos vor dem Gotthard-Nordportal auf einer Länge von 20 Kilometern, wie der TCS mitteilte. Auch auf den Kantonsstrassen kam es von Schattdorf bis Göschenen zu Verkehrsüberlastungen und langen Wartezeiten.