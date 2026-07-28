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Verkehr stark beeinträchtigt Brand in Langenthal BE führt zu starker Rauchentwicklung

28.07.2026, 18:10

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  • Die Kantonspolizei Bern meldet einen Brand im Grossraum Langenthal: Der Brand führe zu starker Rauchentwicklung und starkem, unangenehmem Geruch.
  • Der Verkehr um die Unglücksstelle sei stark beeinträchtigt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, die Fenster und Türen zu schliessen. Zudem soll man Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.
  • Weiter schreibt die Polizei, man solle die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden befolgen und das betroffene Gebiet weiträumig umfahren.
  • Der Blick berichtet, das Feuer sei auf dem Gelände der Firma Motorex ausgebrochen. Er bezieht sich auf Lesermeldungen.
Schwarzer Rauch steigt über einer Stadtlandschaft mit Hügeln im Hintergrund auf.
Legende: Auf Bildern ist die starke Rauchentwicklung zu sehen. SRF

+++ Update folgt +++

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