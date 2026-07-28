- Die Kantonspolizei Bern meldet einen Brand im Grossraum Langenthal: Der Brand führe zu starker Rauchentwicklung und starkem, unangenehmem Geruch.
- Der Verkehr um die Unglücksstelle sei stark beeinträchtigt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, die Fenster und Türen zu schliessen. Zudem soll man Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.
- Weiter schreibt die Polizei, man solle die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden befolgen und das betroffene Gebiet weiträumig umfahren.
- Der Blick berichtet, das Feuer sei auf dem Gelände der Firma Motorex ausgebrochen. Er bezieht sich auf Lesermeldungen.
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