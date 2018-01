Zermatt (VS). Der Walliser Ferienort bleibt von der Aussenwelt abgeschnitten, die Strasse und die Bahnlinie zwischen Zermatt und Täsch sind wegen Lawinengefahr gesperrt. Für Reisende von und nach Zermatt fliegt ein Helikopter-Shuttle. Laut der Webseite des Ferienortes wurden bereits über 800 Personen aus- und rund 500 nach Zermatt eingeflogen.

Gotthard. Seit Dienstagabend, 19 Uhr, ist die Gotthard-Autobahn wieder befahrbar. Zuvor war die A2 zwischen Erstfeld und Airolo einen knappen Tag lang gesperrt – wegen einer Schlammlawine. Mit weiteren Murgängen sei nicht zu rechnen, so Lukas Eggimann vom Urner Amt für Forst und Jagd. «Es hat aber noch loses Material, das wir im Auge behalten müssen», so Eggimann. Die Schlammlawine auf der A2 hatte einen Lieferwagen mitgerissen, der Fahrer blieb unverletzt.

Legende: Die Aufräumarbeiten auf der A2 kamen gut voran, seit Dienstagabend ist sie wieder befahrbar. SRF

Andermatt (UR). Das Urner Ferienresort ist wieder erreichbar, die Strasse und die Zugstrecke wieder offen. So steht es auf der Webseite von Andermatt. Die Kantonsstrasse zwischen Wasen und Gurtnellen bleibe jedoch bis am Mittwochmorgen um 9 Uhr gesperrt. Auch die Hauptstrasse und Zugverbindung nach Brig bleiben zu, letztere bis mindestens Mittwochmittag. So die SBB.

Simmental (BE). Bei Weissenburg hat ein Murgang Strasse und Schienen verschüttet. Der Strassenverkehr wird umgeleitet, die Bahnstrecke ist unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse.

Solothurn (SO). Auf der Strecke Solothurn–Moutier hat in der Nacht auf Dienstag ein Erdrutsch den Regionalzug von den Geleisen geschoben. Zwischen Lommiswil und Oberdorf verkehren deshalb keine Züge mehr, es fahren Ersatzbusse. Laut der Kantonspolizei dürfte die Bergung des Zuges aufwendig werden.

Legende: Der entgleiste Regionalzug bei Lommiswil. Die Bergung wird laut der Polizei aufwendig. SRF

Kandersteg (BE). Der Autoverlad am Lötschberg ist wieder offen. Die Autozüge verkehren laut Mitteilung der BLS im Stundentakt. Der Regionalverkehr zwischen Kandersteg und Brig bleibt jedoch unterbrochen. Bahnreisende müssen den Umweg über Spiez nehmen.

Engadin (GR). Der Lukmanier- und der Ofenpass sind wegen Lawinengefahr nicht befahrbar. Die Hauptstrasse zwischen Marina und Pfrunds ist in beiden Richtungen gesperrt. Samnaun ist via Nauders erreichbar.

