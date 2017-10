Darum geht es

Wer sich die Krankenkassenprämien nicht leisten kann, erhält Prämienverbilligungen.

Einen Teil der Kosten übernimmt der jeweilige Kanton – mithilfe von Bundesgeldern.

Die Ausgaben des Bundes für die Prämienverbilligungen steigen. Die Kantone setzen das Geld aber nicht unbedingt dafür ein. Die CVP will das nun mit einem Vorstoss ändern.

Wie viel der Bund den Kantonen an die Prämienverbilligung bezahlt, ist fix: 7,5 Prozent der Bruttogesundheitskosten. Steigen die Prämien, steigt auch der Bundesanteil. Was die Kantone damit machen, ist aber nicht vorgeschrieben.

CVP-Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel findet: «Es kann nicht sein, dass der Bund jedes Jahr mehr Mittel spricht, aber die Kantone sich auf der anderen Seite aus der Finanzierung zurückziehen.» Mit anderen Worten: «Die Kantone nutzen das Geld für die Prämienverbilligung zur Sanierung ihres Staatshaushaltes.»

Sie schlägt vor, dass die Beiträge des Bundes und die Beiträge der Kantone aneinander gekoppelt werden. Bezahlt ein Kanton viel an die Prämienverbilligung, soll er auch viel Geld vom Bund bekommen. Bezahlt er wenig, bekommt er wenig.

Weiter solle der Bund genauere Vorgaben machen, was mit dem Geld passiert: «Wenn die Bundesmittel nicht einfach bedingungslos in die kantonalen Haushalte fliessen, dann werden sich die Kantone auch Gedanken machen über ihren Beitrag» – und diesen vielleicht weniger stark kürzen, glaubt die Aargauerin.

Grüne fordern schweizweit gleiche Kriterien

Humbel will keinen Mindestbetrag vorgeben. Sie habe ihren Vorstoss absichtlich relativ offen formuliert, damit er im Parlament Chancen hat und damit der Bundesrat verschiedene Varianten prüfen könne. Das Anliegen der Nationalrätin wird denn auch breit mitgetragen: von Politikern aus SP, SVP, GLP und BDP.

Die Grünen haben zwar Sympathien für Humbels Vorstoss, setzen aber auf einen eigenen Vorstoss. Dieser will, dass zuerst einmal die Kantone einen einheitlichen Umgang mit den Prämienverbilligungen festlegen. Es sei fast schon Willkür, wer wie viel Prämienverbilligung bekomme, kritisiert Nationalrätin Christine Häsler: «Die Anspruchsberechtigungen sind in den Kantonen völlig unterschiedlich geregelt.» Deshalb stimme schon das Fundament dieser Geschichte nicht.

« Weil die Kantone am nächsten beim Bedarf ihrer Bevölkerung sind, können sie auch am besten die Mittel abschätzen, die es für die Verbilligung braucht. » Regine Sauter

Nationalrätin (FDP/ZH)

Den Kantonen den Spielraum zu nehmen – entweder indem ihre Zahlungen an die Bundesbeiträge gekoppelt werden oder sie ihre Zahlungen vereinheitlichen müssen – sei nicht zielführend, findet die FDP. Nationalrätin Regine Sauter sagt: «Weil die Kantone am nächsten beim Bedarf ihrer Bevölkerung sind, können sie auch am besten die Mittel abschätzen, die es für die Verbilligung braucht.»

Baselbieter SP wehrt sich gegen Kürzungen

Und auch die Kantone selber finden, dass die jetzige Aufgabenteilung gut sei. Die Konferenz der Gesundheitsdirektoren argumentiert, dass die Prämienbelastung in einzelnen Kantonen sehr unterschiedlich sei, und die Kantone deshalb flexibel entscheiden müssten, wie viel Prämienverbilligung sie an wen ausbezahlen.

Was passiert, wenn ein Kanton dabei die Kantonsfinanzen zu sehr schonen möchte und die Prämienverbilligungen immer mehr kürzt, zeigt ein Beispiel aus dem Kanton Baselland. Eine Initiative der SP Baselland, die fordert, dass der Kanton die Kürzungen bei der Prämienverbilligung rückgängig macht, erhielt in nur einer Woche über 5'400 Unterschriften. Nötig wären 1'500 Unterschriften.