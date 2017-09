Die Daten von Bürgern werden besser vor Firmen geschützt. Der Bundesrat setzt die Hürden aber nicht höher als EU-Recht.

Das revidierte Datenschutzgesetz (DSG) soll Bürgerinnen und Bürgern mehr Transparenz bei der Datenbearbeitung durch Firmen und eine bessere Kontrolle über ihre Daten geben.

Der Bundesrat trägt dabei dem Wirtschaftsstandort Schweiz Rechnung und verzichtet auf Regelungen im Sinne eines «Swiss Finish», die über europäisches Recht hinausgehen.

Entgegen dem Vorentwurf wird fahrlässiges Handeln nicht bestraft. Die Maximalbussen sollen höchstens 250'000 Franken betragen und nicht wie geplant das Doppelte.

Gestärkt wird zugleich der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte, der gegen Unternehmen neu nicht nur Empfehlungen abgeben, sondern auch eine Untersuchung eröffnen kann.

Die Zeit drängt, wenn die Schweiz die EU-relevanten Vorgaben per 1. August 2018 erfüllen will. Denn die Botschaft muss noch ins Parlament. Dazu kommt die Referendumsfrist.

Mehr Transparenz für Privatpersonen: Neu müssen Unternehmen die betroffenen Personen über die Erhebung «jeder Art von Daten informieren», hält der Bundesrat fest. Firmen müssten dabei bereits im Planungsstadium eines Projekts die Vorgaben des Datenschutzes berücksichtigen. Gefördert werde zugleich die Selbstregulierung, indem Unternehmen selbst einen branchenspezifischen Verhaltenskodex erarbeiten könnten.

Mehr Kompetenzen für Datenschützer: Neu kann der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) von Amtes wegen oder auf Anzeige hin eine Untersuchung eröffnen und bei Bedarf vorsorgliche Massnahmen erlassen und bei Abschluss der Untersuchung eine Verfügung erlassen. Für Verwaltungssanktionen sind aber weiterhin die Gerichte zuständig. Bisher kann der Datenschützer gegenüber Unternehmen zur Empfehlungen abgeben.

Fahrlässigkeit bleibt straffrei, Höchstbusse reduziert: Mit der Revision wird auch die Liste der strafbaren Verhaltensweisen an die neuen Pflichten der Verantwortlichen angepasst. Der Katalog der strafbaren Handlungen und die Bussenhöhe werden nach Kritik am Vorentwurf in der Vernehmlassung aber reduziert: So soll zum einen fahrlässiges Handeln doch nicht bestraft werden. Zum anderen soll der Höchstbetrag der Bussen bei 250'000 Franken und nicht bei 500'000 Franken liegen.

Wichtig für die Schweizer Wirtschaft: Der Bundesrat unterstreicht die Bedeutung der Revision auch für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Die Anpassung der Gesetzgebung ans europäische Recht sei Voraussetzung, dass die grenzüberschreitende Datenübermittlung zwischen der Schweiz und den EU-Staaten ohne zusätzliche Hürden möglich bleibe. Die Vorlage sei deshalb wirtschaftsverträglich ausgestaltet und gehe nicht weiter, als es das europäische Recht vorschreibe.

« Es gibt keinen Swiss Finish. Der Bundesrat trägt damit der Kritik in der Vernehmlassung Rechnung. » Bundesrat

Eidgenösisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD