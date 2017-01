Minderjährige auf der Flucht

Aus 10vor10 vom 4.8.2014

Sie sind minderjährig, kommen alleine in die Schweiz und haben oft eine lange Flucht hinter sich. Die Rede ist von sogenannten unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden. Die neusten Zahlen des Bundesamts für Migration, die «10vor10» exklusiv vorliegen, zeigen: unbegleitete minderjährige Asylsuchende stammen vor allem aus Eritrea. «10vor10» zeigt, weshalb so viele junge Eritreer in die Schweiz kommen und welche Perspektiven sie haben.