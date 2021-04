Warum wird über ein Rahmenabkommen verhandelt? Die Schweiz ist weder Mitglied der EU noch des EWR. Sie setzt für die Zusammenarbeit mit der EU stattdessen auf bilaterale Verträge, die zum Beispiel den Zugang der Schweiz zum EU-Binnenmarkt sichern. Und der ist wichtig. 51 Prozent aller Schweizer Exporte gehen in die EU. Die EU ist aber nur willens, diesen bilateralen Weg fortzusetzen, wenn die institutionellen Fragen in einem Rahmenabkommen geregelt werden.

Der Vertrag soll zum Beispiel grundsätzlich regeln, wie Streitigkeiten beigelegt werden, aber auch wie die Schweiz ihr Recht im Gegenzug für den Marktzugang an jenes der EU anpassen muss. Das Abkommen wurde seit 2014 zwischen der Schweiz und der EU ausgehandelt. Seit November 2018 liegt ein E, Link öffnet in einem neuen Fensterntwurf des Abkommens, Link öffnet in einem neuen Fenster vor. Die Schweiz verlangt aber Präzisierungen.

Welche Punkte sind strittig? Der Bundesrat hat zwar 2019 nach der innenpolitischen Konsultation seine «insgesamt positive Einschätzung» des Rahmenabkommens bestätigt, aber in einem Brief an die EU-Spitze, Link öffnet in einem neuen Fenster Klärung in folgenden Punkten gefordert:

Staatliche Beihilfen: Die Bestimmungen über staatliche Beihilfen im Rahmenvertrag dürfen keine Auswirkungen auf das bestehende Freihandelsabkommen von 1972 haben.

Die Bestimmungen über staatliche Beihilfen im Rahmenvertrag dürfen keine Auswirkungen auf das bestehende Freihandelsabkommen von 1972 haben. Lohnschutz: Der Bundesrat will Rechtssicherheit, dass das Niveau des Lohnschutzes in der Schweiz erhalten bleibt.

Der Bundesrat will Rechtssicherheit, dass das Niveau des Lohnschutzes in der Schweiz erhalten bleibt. Unionsbürgerrichtlinie: Der Bundesrat präzisiert, dass Rahmenabkommen könne nicht so ausgelegt werden, dass diese EU-Richtlinie übernommen werden müsse.

In sechs Verhandlungsrunden hat Staatssekretärin Livia Leu seit diesem Januar erfolglos versucht, sich mit der EU über diese Punkte zu einigen.

Das sagt die umstrittene Unionsbürgerrichtlinie Box aufklappen Box zuklappen Die Unionsbürgerrichtlinie, Link öffnet in einem neuen Fenster UBRL regelt seit 2004 die Personenfreizügigkeit und den Aufenthalt von Bürgerinnen und Bürgern innerhalb der EU. Sie geht in folgenden Bereichen weiter als das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU von 1999: Vereinfachter Zugang zu den Sozialwerken: Personen, denen nach Antritt einer Stelle in einem anderen EU-Land gekündigt wird, haben bereits nach drei Monaten Anspruch auf Sozialhilfe von sechs Monaten. Nach einem Jahr haben sie unbeschränktes Aufenthaltsrecht, einschliesslich Anspruch auf Sozialhilfe. Derzeit haben EU-Bürger in den ersten 12 Monaten in der Schweiz keinen Sozialhilfe-Anspruch, danach maximal sechs Monate.

Personen, denen nach Antritt einer Stelle in einem anderen EU-Land gekündigt wird, haben bereits nach drei Monaten Anspruch auf Sozialhilfe von sechs Monaten. Nach einem Jahr haben sie unbeschränktes Aufenthaltsrecht, einschliesslich Anspruch auf Sozialhilfe. Derzeit haben EU-Bürger in den ersten 12 Monaten in der Schweiz keinen Sozialhilfe-Anspruch, danach maximal sechs Monate. Recht zum Daueraufenthalt: Unionsbürger und ihre Familienangehörigen erhalten nach 5 Jahren ununterbrochenem Aufenthalt das dauerhafte Recht zu bleiben. Das gilt in der Schweiz derzeit nur für Bürger der EU-17 Staaten ohne Zypern und Malta und nicht für alle EU-Angehörigen.

Unionsbürger und ihre Familienangehörigen erhalten nach 5 Jahren ununterbrochenem Aufenthalt das dauerhafte Recht zu bleiben. Das gilt in der Schweiz derzeit nur für Bürger der EU-17 Staaten ohne Zypern und Malta und nicht für alle EU-Angehörigen. Erschwerte Ausschaffung: Auch Unionsbürger können zwar aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in ihr Heimatland ausgeschafft werden, es muss aber gemäss dem Verhältnismässigkeitsprinzip jeder Einzelfall überprüft werden. Gemäss Experten dürfte es bei Übernahem der UBRL in Einzelfällen schwieriger werden, Unionsbürger aus der Schweiz auszuschaffen, obschon auch in der Schweiz trotz Annahme der Ausschaffungsinitiative das Verhältnismässigkeitsprinzip gilt. Nach Ansicht der EU hätte die Schweiz die UBRL als Weiterentwicklung des Freizügigkeitsabkommens schon lange übernehmen müssen. Die Schweiz wollte aber im Rahmenabkommen eine Klausel unterbringen, dass sie die UBRL nicht übernehmen muss. Die EU hingegen wollte die Schweiz zur Übernahme verpflichten. Im aktuellen Entwurf zum Rahmenabkommen wurde die UBRL als Kompromiss dann überhaupt nicht erwähnt. Es wird aber befürchtet, dass die EU nach Unterzeichnung des Abkommens die Frage erneut aufbringt und ein Schlichtungsverfahren nach den neuen Regeln einleiten wird.

Legende: Ursula von der Leyen und Guy Parmelin bei einem Treffen im Jahr 2017. Keystone

Mit welchem Verhandlungsangebot an die EU reist Bundespräsident Guy Parmelin ans Gipfeltreffen? Der Bundesrat hat seine Strategie wie üblich vor Verhandlungen nicht preisgegeben. Klar scheint, dass die Mehrheit der Landesregierung das Rahmenabkommen im aktuellen Wortlaut ablehnt.

Laut Medienberichten hat der Bundesrat offenbar auch keinen Plan B. Parmelin könnte aber zum Beispiel weiter auf ein Entgegenkommen der EU in den strittigen Punkten pochen und versuchen, sie mit «Zückerchen» wie etwa einer Aufstockung der Erweiterungszahlungen dazu zu motivieren.

Dass Parmelin ohne jegliches Angebot einfach nach Brüssel reist, um die Verhandlungen scheitern zu lassen, halten Experten für unwahrscheinlich. Denn Verhandlungen lässt man in aller Regel nicht an einem Gipfeltreffen scheitern. Das überlassen Regierungen ihren Unterhändlern.

Das Rahmenabkommen scheitert definitiv – was sind die Folgen? Die Beziehungen der EU und der Schweiz befinden sich wegen dem Rahmenabkommen bereits in einer Negativspirale. So hat die EU etwa der Schweiz die Börsenäquivalenz aberkannt, blockiert den Abschluss der Verhandlungen für ein Stromabkommen oder lässt wohl die Aktualisierung des Abkommens über den Abbau technischer Handelshemmnisse für Medizinaltechnik-Produkte Ende Mai auslaufen.

Die Schweiz ihrerseits hat die Zahlung der vereinbarten Erweiterungszahlungen an Bedingungen geknüpft. Dieser schleichende Abbau des bilateralen Weges und des gegenseitigen Marktzugangs dürfte ohne Rahmenabkommen weitergehen.

Da die EU ein wichtigerer Handelspartner für die Schweiz ist als umgekehrt, ist zu befürchten, dass die Schweizer Wirtschaft stärker davon betroffen sein wird, als jene der EU.