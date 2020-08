Vom Angeklagten zum Opfer. Brian, der als «Carlos» bekannt gewordene junge Mann, wehrt sich heute vor dem Zürcher Bezirksgericht gegen Misshandlungen, die ihm als knapp 16-Jähriger widerfahren sind. Drei Psychiater müssen sich verantworten.

Am Bett festgebunden

Der «Fall Carlos» war der Öffentlichkeit im September 2011 noch kein Begriff. Sein teures Sondersetting sorgte erst später für Schlagzeilen. Doch die Zürcher Polizei- und Jugendstrafbehörden hatten sich damals schon intensiv mit dem renitenten Jugendlichen befasst. Wegen Sprayereien, Angriffen auf Passanten und Prügeleien mit Jugendlichen.

Nach einer Messerattacke auf einen jungen Mann wurde der damals 15-Jährige in Untersuchungshaft genommen, wo er einen Suizidversuch unternahm. Darauf wurde er in die Psychiatrische Universitätsklinik verlegt, mit Medikamenten ruhig gestellt und am Bett festgebunden.

Bedingte Gefängnisstrafe und Bussen

Diese sogenannte 7-Punkte-Fixation dauerte 13 Tage lang. «Carlos» erlebte seinen 16. Geburtstag in völliger Bewegungslosigkeit. Ab dem neunten Tag durfte der Jugendliche zwar, gefesselt und von Polizisten begleitet, jeden Tag spazieren gehen. Trotzdem kam ein Gutachten später zum Schluss, dass eine solche Praxis einer Misshandlung gleichkomme.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft fordert deshalb, der verantwortliche Psychiater solle wegen Freiheitsberaubung zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 14 Monaten verurteilt werden. Seine beiden Vorgesetzten sollen bedingte Geldstrafen wegen Gehilfenschaft erhalten.

«Misshandlung, die nicht zu rechtfertigen ist»

Der Staatsanwalt übte heute vor dem Bezirksgericht Zürich harsche Kritik an den beschuldigten Psychiatern. Die Fixierung sei unverhältnismässig gewesen und sie hätten «Carlos» von Beginn an als Monster betrachtet.

Das Verhalten von «Carlos» solle keineswegs schöngeredet werden, sagte der Staatsanwalt. Aber hier sei er nicht Täter, sondern Opfer. Der junge Mann sei in der Psychiatrischen Universitätsklinik behandelt worden wie Hannibal Lecter im Film «das Schweigen der Lämmer». «Das war eine Misshandlung, die durch nichts zu rechtfertigen ist», so der Staatsanwalt.

Die Psychiater hätten zudem Richtlinien missachtet. Eine Fixierung mit Gurten müsse auf wenige Stunden beschränkt und jede Stunde überprüft werden, so der Staatsanwalt. Auch sei «Carlos» nicht über seine rechtlichen Mittel informiert worden.

Körperverletzung verjährt

Der Anwalt von «Carlos» wiederum kritisierte die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen seien zuerst eingestellt und dann so zögerlich verfolgt worden, dass ein Teil der Vorwürfe bereits verjährt sei.

Die drei Psychiater wurden ursprünglich auch wegen Körperverletzung angezeigt, weil sie dem Mann Medikamente in zu hoher Dosis verabreicht haben sollen. Einige Produkte, die «Carlos» erhielt, seien für Jugendliche verboten. Dieser Vorwurf ist nun aber wegen der Verjährung nicht Teil der Anklage.

Die drei Psychiater betonten in ihrer Befragung, dass es keine Alternative zur Fixierung gegeben habe. «Carlos» in ein Isolationszimmer zu bringen, sei nicht möglich gewesen, da er suizidal gewesen sei.

Die drei Beschuldigten sagten zudem übereinstimmend aus, dass «Carlos» hochgradig gefährlich und unberechenbar gewesen sei. Das Klinik-Team habe alles getan, was möglich gewesen sei. Ob das Urteil noch heute gefällt wird, bleibt offen.