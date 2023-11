Bund warnt vor starken Winden in Teilen der Alpen und im Jura

Der Bund warnt auf seinem Naturgefahrenportal vor starken Winden in Teilen der Alpen und im Jura.

Bis zu 130 Kilometer pro Stunde könnten Böen im Jura erreichen – auf einer Höhe über 1000 Metern über Meer.

Die Warnung gilt noch bis am Samstagabend.

Die Warnung gilt in den Alpen für eine Region von Adelboden (BE) in östlicher Richtung bis und mit Liechtenstein, wie dem Naturgefahrenportal zu entnehmen ist.

Im Jura zieht sich der Gefahrenbereich vom Waadtländer Jura bis etwa Liestal (BL).

Bis zu 130 Kilometer pro Stunde könnten Böen im Jura erreichen – auf einer Höhe über 1000 Metern über Meer. Mit Windstärken von bis zu 110 Kilometern pro Stunde in exponierten Lagen rechnen die Meteorologen in den Alpen. Dort herrscht ab Mitte Nachmittag Föhn.

Legende: Der Bund ruft für einige Gebiete die Gefahrenstufe 3 aus. KEYSTONE/Alessandro Della Bella

Der Bund hat für die genannten Gebiete Gefahrenstufe 3 ausgerufen, was erhebliche Gefahr bedeutet. Es sei damit zu rechnen, dass einzelne Bäume umstürzten, Äste abbrächen und leicht befestigte Gegenstände wie Zelte oder Baugerüste gefährdet seien. Auf den Strassen sei mit erhöhter Unfallgefahr wegen starkem Seitenwind an ausgesetzten Stellen zu rechnen.

Nicht in Wälder gehen

Wälder, Bäume und Alleen seien zu meiden. Die stärkste Windphase erwartet der Bund zwischen Samstagmittag und Samstagabend.

In einem Gebiet von Thun über Luzern bis St. Gallen, also nördlich des Alpenhauptkamms, herrscht mässige Gefahr durch Winde. Dasselbe gilt für mittlere Lagen des Kantons Waadt, den Kanton Genf und Teile der Kantone Freiburg und Wallis.