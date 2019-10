Der Ticker startet um 5:30 Uhr

16:04 Mehr Frauen im Parlament: Kommt jetzt die Elternzeit? «Die Chancen sind gestiegen», sagt Lukas Golder, Politikwissenschaftler GFS Bern. «Die Chancen sind gestiegen, dass Themen, die nicht links oder rechts verortbar sind, vom neuen Parlament vorwärts gebracht werden.» 01:31 Video Was die Frauen jetzt erreichen können Aus SRF News vom 21.10.2019. abspielen

15:36 Auch die Bauern prägen das neue Parlament Auch wenn mit Armin Capaul, dem Vater der Hornkuh-Initiative, der wohl bekannteste Landwirt nicht gewählt wurde: Die Bauern werden auch im neuen Parlament ein Wort mitreden. Ihre Vertretung wird in der neuen Legislatur praktisch gleich gross sein wie im bisherigen Parlament, wie der Schweizer Bauernverband mitteilt. Dieser wird 29 Mitglieder des Nationalrates und drei Mitglieder des Ständerates an die Konferenz der bäuerlichen Parlamentarier einladen. Im alten Parlament waren es 30 Mitglieder aus beiden Räten gewesen. Und es könnten noch mehr werden: In einigen Kantonen bestehe nämlich die Chance, dass Vertreter der Bauern im Rahmen der zweiten Wahlgänge noch in den Ständerat gewählt werden. Zudem könnten Personen aus der Landwirtschaft noch in den Nationalrat nachrücken. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Klimawahl und Bauernfrage Werden die Bauern jetzt auf grün getrimmt? 21.10.2019 Mit Audio

15:15 Ein Notgroschen für Abgewählte Da ist zunächst einmal die Enttäuschung über die Abwahl – und dann vielleicht die Angst vor der Zukunft: denn jene Volksvertreter, die nicht mehr ins Bundeshaus zurückkehren, stehen nun vor der Frage, was sie ohne die Parlamentarierentschädigung von rund 130'000 bis 150'000 Franken jährlich machen. Das kann zu Engpässen führen – und dafür gibt es die Überbrückungshilfe. Maximal zwei Jahre lang wird diese an Personen entrichtet, die noch nicht das Pensionsalter erreicht haben. Es sind jeweils nur etwa drei bis sieben Ausgeschiedene, die eine solche Hilfe beantragen, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA ermittelt hat. Denn dies ist schambesetzt – und ausserdem muss die betroffene Person ihre finanzielle Situation gegenüber den Behörden detailliert offenlegen. Allerdings könnte bald Schluss sein mit den Überbrückungshilfen: die Räte müssen darüber beraten, ob sie abgeschafft werden – also jene Parlamentarier, die es ins Bundeshaus geschafft haben. Legende: In der abgelaufenen Legislaturperiode (2015-2019) haben zwei abgewählte und zwei nicht mehr antretende Ratsmitglieder Überbrückungshilfe erhalten. Keystone

14:56 Ein weiterer grüner Triumph Der gestrige Tag hat nicht nur die Wählerinnen und Wähler der Öko-Parteien gefreut – sondern auch die Fans des Fussballclubs St. Gallen.

14:41 Wahlen wenig Einfluss auf Aktienmarkt Der Nationalrat wird klar grüner: Die grüne Partei gewinnt 17 Sitze und kommt neu auf 28 Mandate. Inlandorientierte Firmen könnten davon profitieren, während Branchen, denen ein wenig umweltschonendes Verhalten nachgesagt wird, mit schärferen Vorschriften zu kämpfen haben dürften. Auswirkungen auf den Aktienmarkt scheinen die Wahlen jedoch nicht zu haben: Der SMI notiert zur Stunde um 0,22 Prozent höher bei 9'987,57 Punkten und entwickelt sich damit im Einklang mit anderen europäischen Handelsplätzen. Legende: Der Leitindex der Schweizer Börse SMI. SRF

14:20 «Das Volk» hat gewählt

14:09 Rime gibt Gewerbeverbandspräsidium ab Nach seiner Abwahl aus dem Nationalrat tritt der Präsident des Gewerbeverbandes, Jean-François Rime (SVP, FR), bei der SGV-Erneuerungswahl im Mai 2020 nicht mehr an. Auch einen vorzeitigen Rücktritt schliesst Rime gegenüber SRF nicht aus: «Wenn Leute sagen, ich solle sofort zurücktreten, werde ich mir das gut überlegen. Für mich ist es nicht lebenswichtig, das zu machen.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach Wahldebakel Rime will nicht an seinem Amt festhalten 21.10.2019 Mit Audio

13:58 Nur vier Frauen abgewählt Die Nationalrätinnen haben ihre Sache in der vergangenen Legislatur offenbar gut gemacht: Nur vier Frauen wurden abgewählt. Zum Vergleich: 31 männliche Nationalratsmitglieder bekamen von der Wählerschaft einen Korb und müssen ihre Plätze räumen. 01:50 Video Corina Gredig (GLP/ZH): «Wir Frauen haben zusammengehalten» Aus SRF News vom 20.10.2019. abspielen

13:43 Neuer Nationalrat ist sportlich wie nie Dass der Nationalrat grüner, jünger und weiblicher wird, das wissen wir mittlerweile. Was aber viele nicht wissen: Der neue Rat ist auch enorm sportlich. Über 80 Prozent der Gewählten treiben gerne Sport. Sportlich sein allein verhilft allerdings nicht automatisch zur Wahl ins Bundeshaus: Das haben am Sonntag zum Beispiel Paul Accola – Ex-Skifahrer und Kandidat auf der Internationalliste der SVP in Graubünden – oder Gianna Hablützel-Bürki – Fechterin und SVP-Kandidatin in Basel-Stadt – oder Karin Weigelt – Ex-Handballnationalspielerin und FDP-Kandidatin in St. Gallen – erfahren. Sie wurden nicht gewählt. Legende: Der sportlichste Politiker in Bundesbern: Marcel Dobler (FDP/SG) ist sowohl Schweizer Meister im Zehnkampf als auch Schweizer Meister im Bobsport. SRF

13:23 Die Schweiz neu auf Rang fünf Im europäischen Vergleich liegt die Schweiz mit einem Frauenanteil von 42 Prozent nun auf Rang fünf – weltweit auf Rang 15. Der Vergleich gilt nur bezogen auf den Nationalrat. Frauenanteil in europäischen Parlamenten Rang Land 1 Spanien 2 Schweden 3 Finnland 4 Belgien 5 Schweiz 6 Norwegen 7 Frankreich 8 Dänemark 9 Island 10 Österreich

12:35 Wenig klassische «Landeier» unter den Neugewählten Die Mehrheit der neugewählten Nationalrätinnen und Nationalräte wohnt in grossen und mittleren Städten oder deren Agglomerationen. Klassische «Landeier», die in Oberwil im Simmental BE (Andreas Gafner/EDU), Madiswil BE (Christine Badertscher/GPS), Udligenswil LU (Roland Fischer/GLP) oder Eschlikon TG (Kurt Egger/GPS) wohnen, sind selten. Legende: Keystone

12:21 Der Hintergrund der Neuen Die Neugewählten haben mehrheitlich einen akademischen Hintergrund und eine wissenschaftliche oder juristische Berufslaufbahn eingeschlagen oder sind im Erziehungs- oder Sozialbereich tätig. Oft haben sie bisher bereits auf Gemeinde- oder Kantonsebene ein politisches Amt bekleidet oder waren gar Berufspolitiker wie die Berner Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP), Eva Herzog (SP), Regierungsrätin im Kanton Basel-Stadt, oder die Waadtländer Staatsrätin Jacqueline de Quattro (FDP). Landwirtschaftliche oder gewerbliche Berufe sind schwach vertreten. Kilian Baumann (GLP/BE), Andreas Gafner (EDU/BE) und Manuel Strupler (SVP/TG) sind die einzigen neuen Landwirte. Simon Stadler (CVP/UR) ist gelernter Maurer, Esther Friedli (SVP/SG) Gastronomin. Mit dem Grünliberalen Genfer Arzt Michel Matter ist auch nur ein Mediziner unter den Neuen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wahlen 2019 Wie das Parlament die Wähler abbildet – und wie nicht 27.08.2019 Mit Audio

12:04 Viele neue Gesichter im Nationalrat Im neu gewählten Nationalrat gibt es sehr viele neue Gesichter: Auf 60 der 200 Sessel in der Grossen Kammer werden Neulinge Platz nehmen. Davon sind 33 Frauen und 27 Männer. Das Durchschnittsalter der Neuen liegt bei 46 Jahren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Durchschnittsalter 49 Jahre Der Nationalrat ist so jung wie nie zuvor 21.10.2019 Mit Video

11:42 Wähleranteile der Parteien in den Kantonen In der Grafik können Sie sich durch die Kantone klicken. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wahlen 2019 Grafik: Wähleranteile und Ständeratssitze nach Kanton und Partei 21.10.2019

11:33 Wahlbeteiligung sinkt wieder Bei den letzten drei eidgenössischen Wahlen stieg die Wahlbeteiligung oder sank wenigstens nicht. Anders sieht es bei der diesjährigen Wahl aus. Legende: SRF

11:28 30 Prozent mehr Frauen im Nationalrat Die Anzahl Sitze der Frauen im Nationalrat ist um rund 30 Prozent gestiegen. Neu liegt der Frauenanteil im Nationalrat bei 42.0 Prozent gegenüber 32 Prozent in der auslaufenden Legislatur. 2015 wurden noch 64 Nationalrätinnen gewählt. Dieses Jahr sind es 84. 1971, im Jahr der Einführung des Frauenwahlrechts, gab es elf Nationalrätinnen. 1975, als zum zweiten Mal Frauen in den Nationalrat gewählt wurden, schafften es 15 in die Volksvertretung mit 200 Köpfen. Der Zahl der Frauen im Parlament stieg seit 2003 mit den eidgenössischen Wahlen um 3 bis 4 Prozentpunkte. Nur 2011 wurde eine Frau weniger gewählt als in der vorangegangenen Legislatur. Bereits vor vier Jahren hatte der Frauenanteil mit sechs Sitzen so stark zugelegt wie seit 1995 nicht mehr.

10:39 Chefredaktoren kommentieren den grünen Wahlerfolg Regula Rytz, die Präsidentin der Grünen, und der historische Wahlsieg ihrer Partei prägen nach den Wahlen die Schlagzeilen. So fragt etwa «Blick»-Chefredaktor Christian Dorer in seinem Kommentar, ob sich die Wählerinnen und Wähler wirklich bewusst seien, dass sich grüne Politik auch auf ihr Leben auswirke, und ob sie bereit seien, allenfalls mehr zu bezahlen und zu verzichten. Audio Gefragte Interviewpartnerin: Grünen-Präsidentin Regula Rytz 03:12 min, aus SRF 4 News aktuell vom 21.10.2019. abspielen. Laufzeit 03:12 Minuten.

10:26 22 Ständeratssitze sind noch zu vergeben In einigen Kantonen sind zweite Wahlgänge für die Ständeratssitze notwendig. Das sind die Termine: 2. Wahlgänge Ständerat Kanton Datum offene Sitze Aargau 24. November 2 Basel-Landschaft 24. November 1 Bern 17. November 2 Freiburg 10. November 2 Genf 10. November 2 Luzern 17. November 1 Schwyz 24. November 1 Solothurn 17. November 1 St. Gallen 17. November 2 Tessin 17. November 2 Waadt 10. November 2 Wallis 3. November 2 Zug 17. November 1 Zürich 17. November 1

10:19 Auch Verluste der SVP sind historisch Seit 1919 hat keine Partei mehr Sitze verloren als die SVP. Im neuen Nationalrat besetzt sie 12 Sitze weniger. Wird geladen…