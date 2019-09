Die Grünliberale Partei (GLP) der Schweiz wurde im Juli 2007 gegründet. Zu Beginn bestand sie lediglich aus zwei kantonalen Sektionen: Zürich und St. Gallen. Rasch folgten jedoch weitere Gründungen. Sie verfügt nun über 19 Kantonssektionen.

Bild 1 / 4 Legende: Parteipräsident Jürg Grossen Die Partei gilt als «hip», ihr Präsident ist es definitiv nicht. Nach dem charismatischen Vorgänger und Parteigründer Martin Bäumle wirkt der 48-jährige Berner eher bieder und zurückhaltend. Er muss noch in seine Rolle hineinwachsen. Allerdings lastet derzeit kein allzu grosser Druck auf Grossen. Die Partei reitet auf einer Erfolgswelle. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Fraktionspräsidentin Tiana Angelina Moser Die 40-jährige Zürcherin ist der eigentliche Star der Partei. Die studierte Polit- und Umweltwissenschaftlerin ist Stammgast in TV-Talksendungen. Zusammen mit ihrem Partner, dem SP-Nationalrat Matthias Aebischer, bildet sie derzeit das schillerndste Polit-Paar unter der Bundeshauskuppel. Die Politikerin kandidiert auch für den Zürcher Ständerat. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Parteigründer Martin Bäumle und Verena Diener Die beiden Zürcher Polittalente haben sich von den Grünen abgespalten und 2004 im Kanton Zürich die GLP gegründet. Beide waren jahrelang die Aushängeschilder der Partei. Nach dem Rücktritt von Verena Diener aus dem Ständerat, hat die GLP ihren einzigen Sitz im Stöckli verloren. Diener verabschiedete sich vom nationalen Parkett ... Keystone Bild 4 / 4 Legende: ... auch um Martin Bäumle ist es ruhiger geworden, seitdem er als Parteipräsident zurückgetreten ist. Keystone

Entstanden ist die GLP als Abspaltung von der Grünen Partei (GPS). Im Gegensatz zur GPS die sich klar als linke Partei versteht, definiert sich die GLP als Mittepartei und setzt auf folgende Kernthemen:

Klima und Umweltpolitik: Die GLP will die CO2-Emmissionen in allen Bereichen mit einer Lenkungsabgabe versehen. Ansonsten setzt die GLP auf marktwirtschaftliche Anreize um Klima und Umwelt zu verbessern.

Top und Flops der letzten vier Jahre

Tops der Grünliberalen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Klima-Krise: Die Klimadebatte beschert den Grünliberalen (GLP) einen Höhenflug. Bei den kantonalen Parlamentswahlen hat die GLP weiter zugelegt. Allein bei den Zürcher Kantonsratswahlen gewann die Partei 9 Sitze hinzu. Mit schweizweit insgesamt 98 Mandaten hat die Partei einen neuen Höchststand erreicht.

Die Klimadebatte beschert den Grünliberalen (GLP) einen Höhenflug. Bei den kantonalen Parlamentswahlen hat die GLP weiter zugelegt. Allein bei den Zürcher Kantonsratswahlen gewann die Partei 9 Sitze hinzu. Mit schweizweit insgesamt 98 Mandaten hat die Partei einen neuen Höchststand erreicht. Überläufer: Mit dem Parteiwechsel von Chantal Galladé von der SP zu den Grünliberalen, gelang der Partei ein Coup. Nur kurze Zeit später kehrte auch der national weniger bekannte Zürcher Daniel Frei den Genossen den Rücken und wurde Mitglied der GLP.

Mit dem Parteiwechsel von Chantal Galladé von der SP zu den Grünliberalen, gelang der Partei ein Coup. Nur kurze Zeit später kehrte auch der national weniger bekannte Zürcher Daniel Frei den Genossen den Rücken und wurde Mitglied der GLP. Die «Ehe für Alle»: Die Grünliberalen waren es, die mit einer parlamentarischen Initiative «Die Ehe für Alle» auch in der Schweiz angestossen haben. Mit dem Thema rechtliche Gleichstellung kann die GLP beim urbanen, offenen, hippen Wählersegment punkten.

Flops der Grünliberalen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Energiesteuer: Es war der grösste Flop der Partei in ihrer noch jungen Geschichte: Die GLP-Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» wurde 2015 mit 92 Prozent Nein-Stimmen brutal verworfen.

Es war der grösste Flop der Partei in ihrer noch jungen Geschichte: Die GLP-Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» wurde 2015 mit 92 Prozent Nein-Stimmen brutal verworfen. Total-Niederlage im Ständerat: Nach drei nachfolgenden Erfolgen bei den nationalen Wahlen kam 2015 der Absturz für die Grünliberalen. Die GLP büsste fünf ihrer zwölf Nationalratssitze ein, im Ständerat ist sie gar nicht mehr vertreten. Den Sitz von Verena Diener konnte die Partei nicht halten.

Nach drei nachfolgenden Erfolgen bei den nationalen Wahlen kam 2015 der Absturz für die Grünliberalen. Die GLP büsste fünf ihrer zwölf Nationalratssitze ein, im Ständerat ist sie gar nicht mehr vertreten. Den Sitz von Verena Diener konnte die Partei nicht halten. Niederlagen bei Finanzvorlagen: Bei Steuer- und AHV-Fragen scheint die Partei am Volk vorbei zu politisieren. So waren die Grünliberalen für die Unternehmenssteuerreform III, das Volk dagegen. Dafür sagte das Stimmvolk Ja zur STAF-Vorlage, welche die Steuerreform mit der AHV-Finanzierung verknüpfte. Die GLP war strikte dagegen.

Legende: So hoch ist der Wähleranteil der Grünliberalen in den einzelnen Kantonen

0.5 - 5 %
6 - 10 %

Beflügelt von den kantonalen Wahlsiegen in Zürich, Luzern und im Baselbiet will die GLP bei den nächsten Zahlen einen Wähleranteil von schweizweit 7% (4.6%) erreichen und mindestens 10 Nationalratssitze (bisher 8) stellen und den Wiedereinzug in den Ständerat schaffen. Um dies zu erreichen will die Partei mit anderen kleinen Parteien Listenverbindungen eingehen, um das Wählerpotential voll auszuschöpfen. Laut dem jüngsten Wahlbarometer (sotomo Februar 2019) würde die GLP bei den nächsten Wahlen auf einen Wähleranteil von 6.4% kommen.

Bei den insgesamt 32 Vorlagen der laufenden Legislatur stand die GLP mit ihrer Parole 21 Mal auf der Siegerseite; 11 Mal verlor sie (plus eine Stimmfreigabe).

Ökologisch und Pro-EU

Laut Politbeobachtern hat sich die Partei zu lange zu stark auf ökologische Themen ausgerichtet. Anders als die Grüne Partei profilierten sich die Grünliberalen bei Flüchtlings- Sozial- oder Europathemen zu wenig oder gar nicht. Dies hat sich nun geändert. Zum einen hat die GLP vor allem zugelegt, weil sie sich eben stark ökologisch engagiert, zugleich vertritt die Partei zunehmend einen klaren Pro-EU-Kurs und auch bei der AHV-Sanierung hat sich die Partei vermehrt bemerkbar gemacht.

Fusion kein Thema

Flügelkämpfe sind indessen in der Partei keine auszumachen, dafür ist sie zu klein. Allerdings wird immer mal wieder über eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Grünen diskutiert. Vor allem wenn es darum geht, in naher Zukunft einen «ökologischen» Bundesrat zu stellen.

Von einer Wiedervereinigung zwischen Grünen und Grünliberalen wollen die beiden Parteien jedoch nichts wissen. Allerdings will Präsident Grossen vermehrt mit den Mitteparteien (CVP/BDP/EVP) zusammenarbeiten. Der Versuch einer neuen Mitte in Form einer Fusion der erwähnten Parteien ist jedoch kein Thema mehr.