Legende:

Parteipräsidentin Regula Rytz

Rytz ist seit 2012 Präsidentin der Grünen. Sie war Primarlehrerin und studierte später Geschichte, Soziologie und Staatsrecht. Sie politisierte im bernischen Kantonsparlament und sass in der Berner Stadtregierung. 2011 wurde sie in den Nationalrat gewählt. Dort ist sie in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben. Nun möchte sie in den Ständerat.

Keystone