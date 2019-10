1:27

«Wir haben grüne Themen mit Leidenschaft vertreten - das wird nun belohnt»

Der grüne Höhenflug reicht bis ins Tessin: Die 36-jährige Greta Gysin erobert für die Tessiner Grünen erstmals überhaupt in der Geschichte einen Sitz im Nationalrat. «Wir haben sehr gut gearbeitet in den letzten Jahren und grüne Themen mit Leidenschaft vertreten – das wird nun von der Wählerschaft belohnt», so die 36-Jährige. Was will sie in Bern erreichen? «Ich hoffe, es bringt eine frische Welle. In den vergangenen Jahren haben wir unsere Themen nicht richtig platzieren können.» Mit neuen Köpfen hoffe sie nun auf Besserung.