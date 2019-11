Hermann gibt zudem noch einen Ausblick auf die Ständeratswahlen am nächsten Sonntag: «Die SP hat im Aargau einen Sitz zu verteidigen. Das wird schwierig. Das andere ganz spannende Rennen findet in Baselland statt: Hier könnten die Grünen einen Sitz gewinnen. Das wäre symbolisch wichtig, weil sie dann eine Fraktion im Ständerat bilden», sagt der Politologe.

Politologe Michael Hermann: «Man hätte meinen können, dass sich der Linksrutsch bei den Nationalratswahlen auch in den Ständerat fortsetzt. Dem ist nicht so. Im Gegensatz zum Nationalrat spielen im Ständerat eben auch die Köpfe eine grössere Rolle und man wähle gerne etablierte Politiker. Im Nationalrat würde das Stimmvolk auch gerne eine Liste einlegen und damit junge Parlamentarier portieren.»

Kanton BE, Werner Salzmann (SVP): «Ich verstehe mich gut mit Hans Stöckli»

Die neu gewählte Tessiner Ständerätin Marina Carobbio hat heute Historisches geschafft. Sie zieht als erste Tessinerin ins Stöckli ein – zudem vertritt die SP erstmals das Tessin in der kleinen Kammer. Carobbio: «Das Resultat zeigt, dass die Leute eine Veränderung wollen. Themen wie die Krankenkassen, ungleiche Löhne und die Umwelt beschäftigen die Menschen.»

16:42

Bern: SP feiert

Zusammen mit SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga haben Berns Sozialdemokraten die Wiederwahl von Hans Stöckli (SP) als Ständerat gefeiert. In der Kronenbar in der Altstadt stiessen Sozialdemokraten auf das Wahlergebnis an.

Dass es nicht für beide Sitze reichte, trugen die mehreren Dutzend SP-Mitglieder und die Grünen vor Ort mit Fassung. Die knapp gescheiterte Grüne Regula Rytz wies darauf hin, dass das rotgrüne Ticket zusammen deutlich mehr Stimmen geholt habe als das bürgerliche Duo.