Spannendes Duell in Ausserrhoden

Appenzell Ausserrhoden hat nur einen Sitz im Nationalrat. Seit vier Jahren wird dieser von David Zuberbühler (SVP) aus Herisau besetzt. Eine Niederlage für die FDP. Sie musste den Nationalratssitz erstmals einer anderen Partei überlassen.

Das will die FDP nicht auf sich sitzen lassen. Sie steigt mit Jennifer Abderhalden in den Wahlkampf. Die 41-Jährige ist politisch ein unbeschriebenes Blatt – auch wenn sie sich in der Frauenzentrale engagiert.

Die SP unterstützt die Kandidatur der FDP. Nach dem Motto: Mit vereinten Kräften gegen David Zuberbühler.

Wahlergebnis völlig offen

Der Ausgang der Nationalratswahl in Appenzell Ausserrhoden ist ungewiss. Zuberbühler verfügt über die grössere Bekanntheit; Abderhalden, rein rechnerisch, über den grösseren Stimmanteil.

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz; 12:07 Uhr