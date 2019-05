Appenzell Ausserrhoden hat nur einen Sitz im Ständerat. Seit vier Jahren wird er von Andrea Caroni (FDP) besetzt. Er ist zwar erst 39 Jahre alt, verfügt aber über viel Parlamentserfahrung. 2011 wurde er in den Nationalrat gewählt, 2015 löste er Hans Altherr (FDP) in der kleinen Kammer ab.

Caroni gehört zu den etablierten Kräften in Bern

Er weiss sich in den Medien in Szene zu setzen, ist Vizepräsident der FDP Schweiz und Mitglied wichtiger Kommissionen – beispielsweise der Wirtschaftskommission. Als im vergangenen Jahr ein Nachfolger von Bundesrat Johann Schneider-Ammann gesucht wurde, fiel auch sein Name.

Mit anderen Worten: Caronis Wiederwahl dürfte unbestritten sein. Gegenkandidaten Fehlanzeige.