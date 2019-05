Im Baselbiet stehen im Herbst Bestätigungswahlen an. Langweilig werden dürfte der Wahlkampf dennoch nicht.

Trotz ihrer Bekanntheit, die sie bei den letzten Bundesratswahlen erlangt hat, kann sich insbesondere Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) einer Wiederwahl derzeit nicht ganz sicher sein. Falls FDP und SVP eine Listenverbindung eingehen, wird es eng für die CVP-Kandidatin. Für Schneider-Schneiter spricht, dass sie als Präsidentin der Handelskammer beider Basel in der Region bestens vernetzt ist und sich als Bisherige in Bern profilieren konnte. Dagegen könnte sich ihr Einsatz für eine Kantonsfusion der beiden Basel auch heute noch negativ auswirken. Ihr Engagement kam bei vielen bürgerlichen Wählern im Baselbiet nicht gut an.

Als sicher gilt dagegen die Wiederwahl der SVP-Kandidaten Thomas de Courten und Sandra Sollberger. Gesetzt als Bisherige und auch hier aufgrund der Wählerstärken ihrer Parteien sind ebenfalls Samira Marti (SP), Eric Nussbaumer (SP), Daniela Schneeberger (FDP) und Maya Graf (Grüne).

Legende: Kanton Baselland: Parteistärke 1995 - 2015 Angezeigt werden Parteien, die auch heute noch zur Wahl stehen. BDP und GLP traten 2011 erstmals bei den nationalen Wahlen an. bfs

Graf, Schneeberger und Nussbaumer kandidieren im Herbst jedoch nicht nur für den Nationalrat, sondern treten auch bei den Ständeratswahlen gegeneinander an. Spannend wird deshalb auch, wer auf deren Nationalratslisten auf dem zweiten oder dritten Platz landet und dann für die gewählte Ständerätin (Graf, Schneeberger) oder den gewählten Ständerat (Nussbaumer) nachrückt.

Diese sieben treten nochmal an Bild 1 / 7 Legende: Die Grüne Maya Graf war 2012/13 Präsidentin des Nationalrats. Nun kandidiert sie für National- und Ständerat und hat gute Chancen auf eine Wahl ins «Stöckli». Keystone Bild 2 / 7 Legende: Auch Daniela Schneeberger (FDP) kommt wie Maya Graf aus dem Oberbaselbiet und auch sie will in den Ständerat. Zu erwarten ist ein Showdown zwischen Schneeberger und Graf im zweiten Wahlgang. Keystone Bild 3 / 7 Legende: Eric Nussbaumer (SP) hat sich in Bern einen Namen als Energiepolitiker gemacht. Auch er tritt zur Ständeratswahl an, scheiterte im Baselbiet schon mal als Regierungsratskandidat. Keystone Bild 4 / 7 Legende: Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) ist schweizweit bekannt durch ihre Bundesratskandidatur. Trotzdem kann sie nicht ganz sicher sein, wiedergewählt zu werden. Keystone Bild 5 / 7 Legende: Auch sie tritt nochmal an und hat beste Chancen auf eine Wiederwahl: SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger aus Bubendorf. Keystone Bild 6 / 7 Legende: Thomas de Courten (SVP) stellte sich im Frühling 2019 zur Wahl in die Baselbieter Regierung und scheiterte gegen SP-Kandidatin Kathrin Schweizer. Einer Wiederwahl in den Nationalrat steht dagegen nichts im Weg. Keystone Bild 7 / 7 Legende: Samira Marti (SP) ist mit 25 die jüngste Nationalrätin. Sie rückte im letzten Jahr für die langjährige SP-Parlamentarierin Susanne Leutenegger Oberholzer nach. Keystone

Auf der Liste der Grünen haben die Landräte Florence Brenzikofer und Philipp Schoch als Nachrückende gute Chancen, im Fall einer Wahl von Maya Graf, den Sprung in den Nationalrat zu schaffen. Beide konnten sich in den vergangenen Jahren im Kantonsparlament profilieren.

Auch die Listen von FDP und SP sind besetzt mit bekannten Namen aus dem Landrat. Bei der FDP stehen Präsidentin Saskia Schenker, Wirtschaftskammer-Direktor Christoph Buser oder Landrat Balz Stückelberger bereit, um allenfalls den Sitz von Daniela Schneeberger zu beerben. Bei der SP stellen sich unter anderem Fraktionschefin Miriam Locher und Landrat Andreas Bammatter zur Wahl.