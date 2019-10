Legende:

Regula Rytz – Grüne

Aufgrund der Statuten muss die Parteipräsidentin der Grünen Schweiz ihr Amt nächstes Jahr abgeben. Nun will sie in den Ständerat. Rytz war zwischen 1994 und 2005 Grossrätin des Kantons Bern, danach acht Jahre Stadtberner Gemeinderätin. Seit Oktober 2011 gehört sie dem Nationalrat an. Regula Rytz ist 57-jährig und lebt in Bern.

Keystone