Rot-Grün in Genf kaum anfechtbar

Grafik Wahlen

Für den zweiten Wahlgang in den Ständerat ist die Linke in Genf stark positioniert. Die Grüne Lisa Mazzone sowie Carlo Sommaruga von der SP haben im ersten Wahlgang am meisten Stimmen erhalten. Ihnen folgen mit rund 15'000 Stimmen Unterschied Hugues Hiltpold von der FDP und 17'000 Stimmen Unterschied Beatrice Hirsch von der CVP.

Grafik Wahlen

Die beiden bürgerlichen Kandidaten werden den Abstand aber kaum wettmachen können, da sie keine Unterstützung seitens der SVP erhalten. Diese hat sich entscheiden mit einer eigenen Kandidatin, Céline Amaudruz, ins Rennen zu ziehen. Amaudruz besetzte im ersten Wahlgang den fünften Platz.

Der Rechten wird es in Genf entsprechend kaum gelingen, am kommenden Sonntag an der seit zwölf Jahren andauernden Vormachtstellung der Linken im Ständerat zu rütteln.