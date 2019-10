Martin Landolt (BDP) tritt für die dritte Wiederwahl an. Aus den Reihen der SP erhält er Konkurrenz.

Martin Landolt (BDP) tritt für seine dritte und allenfalls letzte Wiederwahl an. Ob er in vier Jahren nochmal antreten will, lässt er offen. Diese dritte Wiederwahl dürfte Landolt allerdings keine grossen Mühen bereiten.

Eineinhalb Monate vor der Wahl stellte die SP Glarus eine Gegenkandidatin auf: Die 33-jährige Sekundarlehrerin Priska Grünenfelder. Sie zählt auf die Stimmen der Frauen, der jungen Leute und dürfte auch dank der aktuellen Umweltthemen einige Stimmen holen.

Auf Anhieb mehr Stimmen nötig

Eine wirkliche Gefahr für Landolt dürfte Grünenenfelder aber kaum werden. Weil es beim Nationalrat keinen zweiten Wahlgang gibt, müsste sie auf Anhieb mehr Stimmen machen als der erfahrene und bekannte Politiker. Dazu kommt, dass Glarus traditionell konservativ wählt.

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz; 12:07