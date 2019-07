Gemächlicher Wahlkampf in Innerrhoden

Der Kanton Appenzell Innerrhoden hat nur eine Vertretung im Nationalrat. Diesen einen Sitz besetzte zwischen 2011 und 2019 Daniel Fässler. An der diesjährigen Landsgemeinde in Appenzell Ende April wurde Fässler in den Ständerat gewählt. Sein Sitz im Nationalrat wird deshalb frei.

Die Standeskommission, die Regierung des Kantons Appenzell Innerrhoden, entschied bereits vor der Landsgemeinde, dass die Wahl um die Nachfolge Fässlers nicht vorgezogen wird, sondern am Eidgenössischen Wahltag am 20. Oktober stattfindet. Bis dahin bleibt der Sitz vakant.

Zurückhaltende Interessenten

Die SP hat ihren Präsidenten Martin Pfister offiziell nominiert. Für die SVP will Säckelmeister Ruedi Eberle antreten.

Bild 1 / 4 Legende: Ruedi Eberle, SVP Seit einem Jahr ist der 52-jährige Ruedi Eberle Finanzdirektor des Kantons Appenzell Innerrhoden. Sein Regierungsmandat würde er auch als Nationalrat beibehalten wollen. zvg Bild 2 / 4 Legende: Martin Pfister, SP Der Parteipräsident der SP, Martin Pfister, will in den Nationalrat. Es ist bereits sein dritter Versuch, nach Bern zu kommen. zvg Bild 3 / 4 Legende: Antonia Fässler, CVP Die CVP hat noch keine Kandidatur zur Sitzverteidigung nominiert. Als mögliche Kandidatin wird Regierungsrätin Antonia Fässler gehandelt. zvg Bild 4 / 4 Legende: Thomas Rechsteiner, CVP Auch Altsäckelmeister Thomas Rechsteiner wird als möglicher Kandidat gehandelt. Er selbst lehnt eine Kandidatur zwar ab, die Wahl würde er aber annehmen. SRF

Als mögliche weitere Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Fässler werden Thomas Rechsteiner (CVP) sowie die amtierende Gesundheitsdirektorin Antonia Fässler (CVP) gehandelt.

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz; 17:30 Uhr