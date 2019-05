Der Kanton Appenzell Innerrhoden hat nur eine Vertretung im Nationalrat. Diesen einen Sitz besetzte zwischen 2011 und 2019 Daniel Fässler. An der diesjährigen Landsgemeinde in Appenzell Ende April wurde Fässler in den Ständerat gewählt. Sein Sitz im Nationalrat wird deshalb frei.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Landsgemeinde Appenzell Daniel Fässler neuer Innerrhoder Ständerat

Die Standeskommission (Regierung des Kantons Appenzell Innerrhoden) entschied bereits vor der Landsgemeinde, dass die Wahl um seine Nachfolge nicht vorgezogen wird, sondern am Eidgenössischen Wahltag am 20. Oktober stattfindet. Bis dahin bleibt der Sitz vakant.

Zurückhaltende Interessenten

Mehrere Personen bekunden Interesse am Innerroder Nationalratssitz. Auf eine Kandidatur festlegen will sich bisher jedoch noch niemand.

Als mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Fässler werden der Innerrhoder alt Säckelmeister (Finanzdirektor) Thomas Rechsteiner (CVP), die amtierende Gesundheitsdirektorin Antonia Fässler (CVP) sowie die Vizepräsidentin der SP Innerrhoden, Daniela Mittelholzer, gehandelt.

Bild 1 / 3 Legende: Thomas Rechsteiner (Mitte), CVP Keystone Bild 2 / 3 Legende: Antonia Fässler, CVP Keystone Bild 3 / 3 Legende: Daniela Mittelholzer (rechts), SP SRF/Michael Ulmann

Offizielle Kandidaturen sollten in den nächsten Wochen bekannt werden.