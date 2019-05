Ein Luzerner Sitz im Ständerat ist praktisch bereits vergeben. FDP-Ständerat Damian Müller wurde erst vor vier Jahren ins Stöckli gewählt und tritt wieder an. Die Wiederwahl des 33-Jährigen aus Hitzkirch gilt als so gut wie sicher.

Spannender wird die Ausmarchung um den zweiten Sitz. Mit Konrad Graber tritt ein politisches Schwergewicht bei den Wahlen in den Ständerat nämlich nicht mehr an. Der 60-jährige CVP-Politiker aus Kriens gilt als gut vernetzt und einflussreich in Bundesbern.

Zweikampf CVP gegen SVP

Mehrere Politikerinnen und eine Politikerin möchten in seine Fussstapfen treten. Die CVP möchte ihren Sitz mit Andrea Gmür verteidigen. Die 54-Jährige aus Luzern sitzt seit vier Jahren im Nationalrat und hat sich in dieser Zeit einen Bekanntheitsgrad erarbeitet, von welchem die CVP profitieren will.

Sie hat allerdings starke Konkurrenz. Die SVP will der CVP den Sitz streitig machen mit Franz Grüter. Der 55-Jährige aus Eich politisiert ebenfalls seit vier Jahren im Nationalrat und greift den Sitz der CVP an.

Bild 1 / 4 Legende: Damian Müller Damian Müller - FDP: Der 33-Jährige aus Hitzkirch vertritt den Kanton Luzern seit 2015 im Ständerat und stellt sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Damian Müller setzte sich unter anderem für den Durchgangsbahnhof Luzern und für bessere Zugsverbindungen in den Süden ein. Er sitzt in der Aussenpolitischen Kommission. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Andrea Gmür Andrea Gmür - CVP: Die 54-Jährige aus Luzern politisiert seit vier Jahren für Luzern im Nationalrat. Sie setzt sich insbesondere bei Bildungsthemen ein und kämpft für einen Durchgangsbahnhof in Luzern. Andrea Gmür sitzt unter anderem in der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Franz Grüter Franz Grüter - SVP: Der 55-Jährige aus Eich sitzt für die Luzerner SVP seit vier Jahren im Nationalrat. Der IT-Unternehmer kämpft unter anderem für einen Marschhalt beim E-Voting und äussert sich auch zu Finanzfragen. Er sitzt in der nationalrätlichen Finanzkommission. Keystone Bild 4 / 4 Legende: David Roth David Roth - SP: Der 33-Jährige, der bei Syndicom als Gewerkschaftssekretär arbeitet, will sich in Bern für seine Kernanliegen einsetzen: bezahlbare Krankenkassenprämien oder günstigen Wohnraum. David Roth war in der Vergangenheit Präsident der Juso Schweiz und politisiert aktuell für die SP im Kantonspalament. Keystone

Die Entscheidung um den frei werdenden Luzerner Sitz im Ständerat wird zwischen Andrea Gmür und Franz Grüter fallen. Die Wählenden werden dabei auch zwischen Mann und Frau und zwischen Stadt und Land zu entscheiden haben.

Ebenfalls ins Rennen steigt für die SP David Roth. Der 34-Jährige ist aktuell Präsident der SP des Kantons Luzern und politisiert seit acht Jahren im Kantonsparlament. Die Kandidatur von David Roth dürfte voraussichtlich nur Aussenseiterchancen haben.

Ebenfalls antreten bei den Wahlen in den Ständerat wollen die Grünen und die Grünliberalen. Wer ins Rennen steigt ist aber noch offen, heisst es auf Anfrage. Die Nominationen finden im Juni statt.