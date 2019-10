Andrea Gmür war am Dienstag Abend die einzige, die von ihren Delegierten auch wirklich nominiert wurde. Alle anderen verzichteten aus taktischen Gründen auf eine Kandidatur. Auch ihr stärkster Konkurrent, Franz Grüter (SVP) tritt nicht mehr an. Somit dürfte Andrea Gmür in stiller Wahl gewählt werden und mit dem schon im ersten Wahlgang gewählten FDP-Ständerat Damian Müller den Kanton Luzern im Stöckli vertreten.

Der Tag der Entscheidungen

Andrea Gmür hatte im ersten Wahlgang von den Nichtgewählten das beste Resultat erreicht und Franz Grüter von der SVP klar auf den zweiten Platz verwiesen. Deshalb war für den SVP-Nationalrat klar: Nur wenn auch jemand aus dem links-grünen Spektrum antreten würde, hätte er eine Chance, gewählt zu werden. Denn in diesem Fall hätten sich die Stimmen der Mitte und links davon auf zwei Kandidierende aufgeteilt.

Genau dies wollten aber die vier Frauen und Männer, die für eine linke oder grüne Partei angetreten waren, verhindern. Deshalb verkündeten am Dienstag der Reihe nach Michèle Graber (glp), David Roth (SP), Monique Frey (Grüne) und Florian Studer (parteilos), nicht mehr anzutreten.

Franz Grüter geriet dadurch in Zugzwang und musste den Delegierten seiner Partei an der Versammlung in Zell mitteilen, dass er sich zurückziehe. Diese Strategie wurde von fast allen Anwesenden mitgetragen.

Noch ist Andrea Gmür nicht offiziell die Nachfolgerin ihres abgetretenen CVP- Parteikollegen Konrad Graber im Ständerat. Erst wenn bis zum Eingabeschluss am Donnerstag um 12 Uhr bei der Staatskanzlei keine weiteren Kandidaturen eingehen, ist Andrea Gmür offiziell gewählt.