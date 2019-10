Doppelter Rücktritt in Neuenburg

Neuenburg wählt am Sonntag zwei neue Vertreter in die kleine Kammer.

SP-Ständerat Didier Berberat und sein FDP-Amtskollege Raphaël Comte haben auf Ende der Legislatur ihre Rücktritte angekündigt.

Die beiden Parteien dürften ihre Sitze verteidigen, da der Ständerat in Neuenburg im Proporzverfahren gewählt wird.

Aus dem Archiv (RTS): Die SP Neuenburg nominiert ihre Kandidaten (franz.)

Spannend wir die Frage, wer innerhalb der SP das Rennen macht. Es treten Silvia Locatelli und Martine Docourt Ducommun an. Locatelli bringt politische Erfahrung als Generalrätin in La Chaux-de-Fonds und als ehemalige Grossrätin mit, Docourt Ducommun will mit Umwelt- und Frauenthemen punkten.

Legende: Die beiden bisherigen Ständeräte des Kantons Neuenburg treten nicht mehr an: SP-Mann Didier Berberat (links) und Raphaël Comte (stehend) von der FDP. Keystone

Die SP Neuenburg tritt ausschliesslich mit Frauen für den Ständeratssitz an. Dies als Reaktion auf die rein männliche Delegation in der letzten Legislaturperiode sowie aufgrund des generell tiefen Frauenanteils im Ständerat.

Beim freiwerdenden Sitz der FDP dürfte Nationalrat Philippe Bauer das Rennen machen. Der FDP-Politiker tritt für den Ständerat und den Nationalrat an.