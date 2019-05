Die FDP strebt einen zweiten Sitz in der grossen Kammer an. Die Grünen wollen zurück nach Bundesbern.

Bei den Nationalratswahlen 2015 gewannen im Kanton Neuenburg die FDP, SVP, SP und Partei der Arbeit (PdA) je ein Mandat. Die Bisherigen Jacques-André Maire (SP) sowie Raymond Clottu (unabhängig/Ex-SVP) treten heuer zurück und FDP-Nationalrat Philippe Bauer dürfte in den Ständerat gewählt werden. Die frei werdenden Sitze wecken links wie rechts Begehrlichkeiten.

Raymond Clottu: von der SVP zum Unabhängigen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Nationalrat Raymon Clottu hatte im Februar angekündigt, dass er nicht zur Wiederwahl antreten und auch auf eine Wiederaufnahme in die SVP Neuenburg verzichten werde. Der Buchhaltungsexperte war im April 2017 aus der Kantonalpartei ausgeschlossen worden, weil er seine Mitgliederbeiträge nicht bezahlt und nach der Niederlage bei den kantonalen Wahlen 2017 den Vorstand kritisiert hatte. Seither politisiert er als Unabhängiger im Nationalrat, ist aber Mitglied der SVP-Fraktion.

Die Grünen hoffen, den 2015 an die PdA verlorenen Sitz wieder zurückerobern zu können. Auf der rechten Seite streben die Freisinnigen einen zweiten Sitz auf Kosten der SVP an. Die SVP geht geschwächt in die Wahlen: ohne Clottu fehlt der Partei die treibende Kraft. Richten soll es Yvan Perrin. Der frühere Nationalrat, Staatsrat sowie Vizepräsident der SVP Schweiz steigt als Zugpferd ins Rennen, um den Sitz zu retten.

Die Partei hatte bei den letzten Kantonswahlen 11 ihrer 20 Grossratssitze verloren. Die Probleme der SVP Neuenburg stehen exemplarisch für die Rolle der SVP in der Romandie. Seit dem Rekordzuwachs von 2003 stagniert die Partei in der Westschweiz. 2015 schnitt sie deutlich schlechter ab als in der Deutschschweiz.