Hans Wicki wurde am 18. Februar 1964 in Luzern geboren. Er war mehrere Jahre lang Gemeinderat und -präsident von Hergiswil. 2010 bis 2016 war er Baudirektor des Kantons Nidwalden. Bereits 2015 - vor Ende der Legislatur als Regierungsrat - wurde er in den Ständerat gewählt. Wicki ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

