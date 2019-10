Setzen die Schaffhauserinnen und Schaffhauser auf Erfahrung in Bundesbern oder auf frischen Wind?

Die beiden bisherigen Vertreter des Kantons im Ständerat sitzen relativ fest im Sattel: Hannes Germann ist einer der amtstältesten Ständeräte überhaupt. Seit 2001 politisiert der 63-Jährige in der kleinen Kammer. Als gemässigter SVP-Vertreter wurde er jeweils deutlich wieder gewählt.

Mit ihm tritt Thomas Minder zu einer weiteren Amtsperiode an. Der Unternehmer und «Vater der Abzockerinitiative» kam 2011 als politischer Quereinsteiger in den Ständerat. Der 58-Jährige ist parteilos, politisiert aber – wie Germann – in der SVP-Fraktion.

Legende: FDP-Kandidat Christian Amsler. SRF

Herausgefordert werden Germann und Minder unter anderem durch die FDP, die ihren Sitz im Ständerat 2011 an Minder verlor und so gewissermassen «eine Rechnung offen» hat. Regierungsrat Christian Amsler will diesen Sitz zurück holen. Der 56-jährige Bildungsdirektor des Kantons Schaffhausen liebäugelt nach über zehn Jahren in der Kantonsregierung bereits seit längerem mit dem Sprung nach Bern.

Das dürfte allerdings schwierig werden: Zuletzt stand Amslers Amtsführung stark in der Kritik. Und sowohl von linker Seite wie von der SVP dürfte er zu wenig Stimmen holen, um einen der bisherigen Ständeräte aus dem Amt zu drängen.

Legende: SP-Kandidat Patrick Portmann. SRF

Eine ebenso grosse Herausforderung ist diese Wahl für die Schaffhauser SP. 1991 hat sie ihren Sitz im Ständerat verloren. Alle Anläufe, diesen zurückzugewinnen, scheiterten bisher. Diesmal versucht es der 30-jährige Kantonsrat Patrick Portmann. Er positionierte sich im Wahlkampf betont als junge, linke Alternative zu den anderen drei Kandidaten.