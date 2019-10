Legende:

Pirmin Schwander sitzt seit 2003 für die SVP im Nationalrat. Dort ist er Teil der Finanz- und der Gerichtskommission. National am meisten Bekanntheit erlangte Schwander mit der Lancierung der KESB-Initiative. Der 57-jährige Unternehmer aus Lachen will nun in die kleine Kammer wechseln und dort den Sitz des abtretenden Peter Föhn übernehmen.

Keystone