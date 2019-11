Bild 1 / 5 Legende: Pirmin Schwander sitzt seit 2003 für die SVP im Nationalrat. Dort ist er Teil der Finanz- und der Gerichtskommission. National am meisten Bekanntheit erlangte Schwander mit der Lancierung der KESB-Initiative. Der 57-jährige Unternehmer aus Lachen will nun in die kleine Kammer wechseln und dort den Sitz des abtretenden Peter Föhn übernehmen. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Das politische Profil von Pirmin Schwander auf Smartvote. SMARTVOTE Bild 3 / 5 Legende: Die CVP will mit dem Schwyzer Baudirektor Othmar Reichmuth den Sitz im Ständerat zurückerobern, den sie 2011 verloren hatte. Der 55-jährige Othmar Reichmuth ist gelernter Käser und Handelsfachmann. Er wurde 2010 in die Schwyzer Kantonsregierung gewählt. Reichmuth wohnt mit seiner Familie in Illgau. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Das politische Profil von Othmar Reichmuth auf Smartvote. SMARTVOTE Bild 5 / 5 Legende: Als Aussenseiterin kandidiert die Auslandschweizerin Honorata Züger. Sie wohnt in Polen. Ihr Urgrossvater war kurz vor 1900 nach Westpreussen ausgewandert. Sie hat kein Profil auf Smartvote ausgefüllt. SRF

In Schwyz kommt es zum Zweikampf zweier politischer Schwergewichte des Kantons: Regierungsrat Othmar Reichmuth will das Mandat für die CVP zurückerobern, Nationalrat Pirmin Schwander kämpft dafür, dass die SVP weiterhin beide Sitze in der kleinen Kammer hält. Zum zweiten Wahlgang vom 24. November tritt ferner die parteilose Honorata Züger an. Sie landete im ersten Wahlgang mit Abstand auf dem letzten Platz.

Rückzug von FDP und SP

Im ersten Wahlgang war der bisherige Ständerat Alex Kuprecht (SVP) im Amt bestätigt worden. Noch zu vergeben ist der Sitz seines Parteikollegen Peter Föhn, der abtritt. Föhn hatte 2011 den amtierenden CVP-Ständerat Bruno Frick verdrängt. Seither stellt die Schwyzer SVP beide Ständeräte.

Für den zweiten Wahlgang wurden die Karten aber neu gemischt: FDP und SP treten nicht mehr an. Die SP unterstützt, wie schon im ersten Wahlgang, Reichmuth. Die FDP entschied sich für Stimmfreigabe.