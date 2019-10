Legende:

Norbert Feldmann will für die BDP in den Ständerat. Der 53-Jährige ist Unternehmer und lebt in Uzwil. Seine Kandidatur hat er im allerletzten Moment bekannt gegeben. Die BDP St. Gallen kämpft ums Überleben, nachdem sie bei den nationalen Wahlen 2015 ein bittere Niederlage einstecken musste.

Keystone