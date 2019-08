Kann die FDP ihr Mandat in der kleinen Kammer verteidigen? Sowohl von rechts als auch von links wird der Sitz angegriffen.

Die beiden Tessiner Ständeratssitze werden momentan gehalten von Fabio Abate (FDP), der nicht wieder antritt, und von Filippo Lombardi (CVP). Insgesamt kandidieren sieben Personen für die kleine Kammer.

Legende: Fünf Amtszeiten im Bundeshaus seien genug, erklärte Fabio Abate nach seinem Rückzug als Ständerat. Kann die FDP den Sitz von Fabio Abate verteidigen? Traditionell hatten die Tessiner Freisinnigen immer einen Ständeratssitz. Keystone

Legende: Der 63-jährige Filippo Lombardi sitzt seit 1999 für die CVP im Ständerat. Er will das Tessin für eine weitere Legislaturperiode in Bern vertreten. Keystone

Die CVP schickt das allseits bekannte Urgestein Filippo Lombardi ins Rennen. Die Partei hat Lombardi eine erneute Ausnahmebewilligung für eine weitere Amtsperiode im Stöckli erteilt. Lombardi vertritt das Tessin seit nunmehr 20 Jahren in Bern, seine Wiederwahl ist wenig bestritten. Lombardi ist der Retter des Hockeyclub Ambrì und der Kämpfer für einen zweiten Gotthard-Strassentunnel.

SP mit Nationalratspräsidentin am Start

Die Tessiner SP setzt auf Marina Carobbio. Die amtierende Nationalratspräsidentin hatte in den letzten Monaten viel Publizität, nicht zuletzt wegen der Geschlechterdiskussion im Kontext des Frauenstreiks.

Legende: SP-Politikerin Marina Carobbio ist zurzeit Nationalratspräsidentin. Sie gehört der grossen Kammer seit zwölf Jahren an. Keystone

Dass die SP dieses Mal auf eine eigene Kandidatin setzt, schadet möglicherweise der FDP. Denn dieses Mal hat die SP die Unterstützung von den Tessiner Grünen und kleinen Linksparteien. Die SP geht also gestärkt in die nationalen Wahlen. Der Druck auf den Sitz der FDP nimmt zu. Schon 2011 hatte die SP bei der Wahl ins Stöckli die Sensation nur sehr knapp verpasst. Damals fehlten Franco Cavalli im zweiten Wahlgang lediglich knapp 800 Stimmen für den Einzug in den Ständerat.

Die Tessiner FDP besitzt seit 1848 einen Sitz im Stöckli. Der Verlust dieses Sitzes wäre also historisch. Verteidigen wollen die Freisinnigen den frei werdenden Sitz mit Nationalrat Giovanni Merlini. In den Interviews, die Parteipräsident Bixio Caprara zum Thema gegeben hat, wurde klar, dass es um jeden Preis darum geht, diesen Sitz zu verteidigen.

Legende: Die FDP schickt Nationalrat Giovanni Merlini ins Rennen. Seit 2014 ist der Mitglied der grossen Kammer. Keystone

Chance der Lega steigt

Die Lega setzt auf eine Doppelkandidatur mit der SVP. Nominiert ist derselbe Kandidat wie vor vier Jahren, Battista Ghiggia. Damit erhöht sich der Druck auf die FDP. Ghiggia konnte in der Zwischenzeit an Bekanntheit dazugewinnen. Die Lega selbst hätte rein wähleranteilmässig Anrecht auf einen Sitz im Stöckli. Der zweite Platz auf dem Zweier-Ticket hat SVP-Nationalrat Marco Chiesa inne.