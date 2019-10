Die beiden Tessiner Ständeratssitze werden zurzeit gehalten von Fabio Abate (FDP), der nicht wieder antritt, und von Filippo Lombardi (CVP). Insgesamt kandidieren sieben Personen für die kleine Kammer.

Legende: Fünf Amtszeiten im Bundeshaus seien genug, erklärte Fabio Abate nach seinem Rückzug als Ständerat. Keystone

Für die FDP ist die Ausgangslage knifflig. Abate beendet nach 20 Jahren in Bern seine politische Karriere. Die FDP will den Sitz mit Nationalrat Giovanni Merlini verteidigen. Die Tessiner FDP besitzt seit 1848 einen Sitz im Stöckli. Der Verlust dieses Sitzes wäre also historisch.

Sowohl Linke wie Rechte haben den freiwerdenden FDP-Sitz ins Visier genommen. Für die SP kandidiert die bisherige Nationalrätin Marina Carobbio parallel für Stände- und Nationalrat. Die Grünen schicken Greta Gysin ins Rennen.

Auch die Lega möchte ins Stöckli einziehen. Sie ist mit dem politischen Quereinsteiger Battista Ghiggia am Start. Bei den Wahlen 2015 lag er nur gerade 4000 Stimmen hinter Fabio Abate.

Die CVP schickt das allseits bekannte Urgestein Filippo Lombardi ins Rennen. Lombardi vertritt das Tessin seit 20 Jahren in Bern, seine Wiederwahl ist wenig bestritten.