Jakob Stark, Regierungsrat der Thurgauer SVP, will in den Ständerat. Der 61-Jährige will den Sitz seines zurückgetretenen Parteikollegen Roland Eberle erben. Im Wahlkampf gibt sich der amtierende Regierungspräsident des Kantons Thurgau volksnah. Jakob Stark ist verheiratet und hat zwei Kinder.

SRF