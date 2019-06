Urs Kälin soll für die SP den freiwerdenden Sitz in der grossen Kammer erobern. Er solle eine «echte Wahl» ermöglichen.

SP Uri will nach Bern

Der einzige Nationalratssitz des Kantons Uri ist aktuell von der SVP besetzt. Doch deren Nationalrat Beat Arnold will im kommenden Herbst aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten. Die SVP will den Sitz mit Pascal Blöchlinger verteidigen, dem kürzlich abgetreten Präsidenten der SVP Uri. Er ist 41 Jahre alt, Betriebswirtschafter, wohnt in Altdorf und ist Mitglied des Landrats.

Doch nun mischt sich also auch die SP ein. Sie hat am Dienstagabend Urs Kälin als Kandidaten für den Nationalratssitz nominiert. Kälin ist Gemeindepräsident des Urner Hauptorts Altdorf, Historiker und stellvertretender Direktor des Schweizerischen Sozialarchivs in Zürich.

Ein SP-Kandidat in bürgerlicher Umgebung

Zu seiner Kandidatur sagt SP-Mann Urs Kälin: Er sei sich zwar grundsätzlich bewusst, dass eine Wahl schwierig werde in bürgerlich geprägten Kanton Uri. Doch wolle er eine echte Wahl ermöglichen. Die Urner SP stellte bislang noch nie einen Vertreter im Bundesparlament.

Nebst der SVP und der SP haben auch FDP sowie CVP angekündigt, sie wollten ins Rennen um den einzigen Urner Nationalratssitz steigen. Doch haben sie bisher noch niemanden nominiert.

Im Ständerat tritt Isidor Baumann (CVP) nicht mehr an. Seine Nachfolgerin werden möchte Regierungsrätin Heidi Z'graggen. Zweiter Urner Ständerat ist Josef Dittli (FDP). Die Eidgenössischen Wahlen finden am 20. Oktober statt.