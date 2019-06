In der Waadt werden Sitzgewinne im links-grünen Lager erwartet, doch auch die FDP hat gute Chancen auf eine grössere Vertretung.

Wahlen in den Nationalrat

Ein Gewinner der Wahlen diesen Herbst steht bereits heute fest: der Kanton Waadt. Die Waadt erhält nämlich einen Sitz mehr im Nationalrat (neu 19 Sitze), da der Kanton bevölkerungsmässig stark gewachsen ist.

Legende: Verteilung der Waadtländer Nationalratssitze 2015 Der Kanton Waadt hatte bei den Wahlen 2015 insgesamt 18 Sitze im Nationalrat. Bei den Nationalratswahlen 2019 wird ein Sitz mehr zu besetzen sein. BFS

Linke Parteien geeint, Rechte geteilt

Die FDP tritt mit der Staatsrätin und Ex-Bundesratskandidatin Jacqueline de Quattro an, unterstützt von national bekannten Politikern wie Isabelle Moret oder Olivier Feller. Schwieriger dürfte die Ausgangslage für die SVP werden – überregional bekannte Aushängeschilder fehlen, eine Listenverbindung mit der FDP scheiterte.

Grüne und SP hingegen starten mit einer Listenverbindung – die Linke tritt geeint an. Allgemein wird erwartet, dass vor allem die Grünen ihre bisherigen 2 Sitze ausbauen können. Die Klimabewegung ist in der Romandie am stärksten im Kanton Waadt.