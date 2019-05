Jean-René Fournier tritt nicht mehr an. Die SP, die FDP und die SVP versuchen im Herbst, den Unterwalliser Sitz für sich zu gewinnen.

Dafür starten sie mit grossen Namen: Für die Sozialdemokraten kandidiert Nationalrat Mathias Reynard, für die Freisinnigen Nationalrat Philippe Nantermod. Bei der SVP steigt der Parteipräsident der Unterwalliser Sektion in den Wahlkampf, Grossrat Cyrille Fauchère.

Der FDP-Politiker geht alleine ins Ständeratsrennen. Reynard kandidiert auf einer gemeinsamen Liste mit der Präsidentin der Oberwalliser Grünen, Brigitte Wolf. An Fauchères' Seite steht der Visper SVP-Gemeinderat Michael Kreuzer.

Bild 1 / 7 Legende: Beat Rieder - CVP (bisher) Der 56-jährige Jurist aus Wiler gehört der kleinen Kammer seit 2015 an. Er war Talratspräsident im Lötschental und führte die Fraktion der CVP Oberwallis im Walliser Kantonsparlament. Rieder gilt als gewiefter Taktiker und als einflussreicher Vertreter der Bergkantone im Bundesparlament. Keystone Bild 2 / 7 Legende: Marianne Maret - CVP (neu) Die 61-jährige begann ihre Laufbahn 1997 als Gemeinderätin von Troistorrents, 2004 bis 2012 amtete sie dort als Gemeindepräsidentin. Ab 2009 präsidierte Maret während vier Jahren den Walliser Gemeindeverband. Seit 2009 sitzt sie im Kantonsparlament, aktuell ist sie auch Vizepräsidentin der Unterwalliser CVP. Keystone Bild 3 / 7 Legende: Mathias Reynard - SP (neu) Der 32-jährige Lehrer aus Savièse wurde 2011 in den Nationalrat gewählt. 2015 wurde der am linken Rand der SP politisierende Reynard mit dem zweitbesten Resultat aller Walliser Nationalräte bestätigt, eine Überraschung im bürgerlich dominierten Wallis. Seine Politkarriere startete er in der JUSO Unterwallis, später sass er auch im Grossen Rat. Keystone Bild 4 / 7 Legende: Brigitte Wolf - Grüne (neu) Die ehemalige Profi-Orientierungsläuferin ist in Chur geboren, lebt aber seit langem im Oberwallis. Seit ihrem Rücktritt vom Spitzensport engagiert sich die 52-jährige Biologin politisch, seit 2009 unter anderem als Präsidentin der Grünen Oberwallis. Keystone Bild 5 / 7 Legende: Philippe Natermod - FDP (neu) Der 35-jährige engagierte sich früh bei den Jungfreisinngen und im Walliser Kantonsparlament. Seit 2015 ist er Nationalrat, der Jurist aus Troistorrents sitzt auch im Präsidium der FDP Schweiz. Der frühere Bundesrat Pascal Couchepin gilt als Vorbild des Wirtschaftspolitikers: Die beiden haben im Frühling ein gemeinsames Buch veröffentlicht. Keystone Bild 6 / 7 Legende: Cyrille Fauchère - SVP (neu) Der 38-jährige Doktor der Philosophie an der theologischen Fakultät der Universität Freiburg ist Parteipräsident der SVP Unterwallis. Er sitzt im Gemeinderat von Sitten als Verantwortlicher für die öffentliche Sicherheit. Fauchère ist seit 2017 Mitglied des Walliser Kantonsparlaments, dem er bereits früher für zwei Jahre angehört hatte. Keystone Bild 7 / 7 Legende: Der 31-jährige sitzt seit 2013 im Gemeinderat von Visp. Von 2009 bis 2013 war Kreuzer Grossratssuppleant der SVP Oberwallis, seit diesem Jahr vertritt er seine Partei im Verfassungsrat. Kreuzer ist Sozialarbeiter und Regionalstellenleiter beim Amt für Kindesschutz in Brig und Visp. SRF

Auf den ersten Blick stehen die Chancen gut, dass die über 150-jährige Dominanz der Walliser CVP im Stöckli ein Ende finden wird: Ständeratspräsident Jean-René Fournier tritt nicht mehr an. Er ist ein politisches Schwergewicht, das nicht einfach zu ersetzen sein wird.

CVP schickt eine Frau ins Rennen

Bei der CVP galt Yannick Buttet lange als gesetzt. Doch dann wurde bekannt, dass er seine Ex-Geliebte belästigt hatte. Im Dezember 2017 trat er als Nationalrat zurück und wurde wegen Nötigung verurteilt.

Nach Monaten des Zweifelns hat sich die CVP schliesslich auf eine Frau geeinigt: Grossrätin Marianne Maret soll es richten. Die 61-jährige ehemalige Gemeindepräsidentin von Troistorrents steigt an der Seite ihres Parteikollegen Beat Rieder aus dem Oberwallis in den Ständeratswahlkampf. Würde sie gewählt, wäre sie die erste Walliserin in der kleinen Kammer. Sie ist weit weniger bekannt als ihre welschen Konkurrenten, könnte den CVP-Sitz aber dennoch retten.

Minderheiten zerstritten

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die Walliser Minderheitsparteien werden sich in einem wahrscheinlichen zweiten Wahlgang kaum auf einen Kandidaten einigen können. Das wäre aber notwendig, um die jahrzehntelange Dominanz der CVP zu brechen.

SVP-Präsident Cyrille Fauchère macht der FDP zwar Avancen, kann sich vorstellen, in einem zweiten Wahlgang deren Kandidat zu unterstützen. Dass diese Meinung in seiner Partei mehrheitsfähig ist, darf bezweifelt werden. Die FDP will zudem von einem «Päckli» nichts wissen: Sie hätten mit einem Wählerpotential von rund 20 Prozent auch ohne Partner Anspruch auf einen Sitz im Stöckli, sagt FDP-Präsident René Constantin gegenüber SRF.

Und Mathias Reynard? Der Sozialdemokrat gilt zwar als volksnah und als guter Wahlkämpfer. Bei den letzten nationalen Wahlen sorgte er für eine Überraschung, mit dem zweitbesten Resultat aller Walliser Nationalräte. Allerdings ist er wohl doch zu links, um bei der Ständeratswahl im bürgerlich dominierten Kanton genügend Stimmen zu erhalten. Eine Allianz mit der FDP oder gar der SVP ist wenig wahrscheinlich.