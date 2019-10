Legende:

Der Journalist und Weltwoche-Verleger trat erst 2015 in die SVP ein und wurde mit dem besten Resultat in den Nationalrat gewählt. Roger Köppel ist 54 Jahr alt und lebt mit Frau und Kindern in Zürich. Als Ständerat möchte er weiter die «rot-grünen Klima-Abzocker» bekämpfen und den EU-Rahmenvertrag, den er «Fremdbestimmungsvertrag» nennt.

zvg