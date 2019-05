Der 54-jährige Strafrechtler Daniel Jositsch sitzt seit vier Jahren im Ständerat. Er arbeitet zudem als Professor an der Universität Zürich und ist Präsident des Verbandes KV Schweiz. Jositsch würde gerne weiter den Kanton Zürich im Ständerat vertreten. Am liebsten zusammen mit Ruedi Noser (FDP) wie bisher. Gerade in Forschungs- und Steuerfragen, sagt er, hätten sie gut zusammengearbeitet.