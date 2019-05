Bei den Zürcher Wahlen im März 2019 schwangen Grüne und Grünliberale obenaus. Die bürgerlichen Parteien, allen voran die SVP, mussten herbe Verluste hinnehmen. Da Zürcher Wahlen als verlässlicher Gradmesser gelten, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sich das Szenario bei den Nationalratswahlen wiederholt.

Legende: Kanton Zürich: Parteistärke 1991 - 2015 Insgesamt ist der Kanton Zürich mit 35 Nationalratssitzen vertreten. Momentane Verteilung:12 SVP, 9 SP, 5 FDP, 3 GLP, 2 CVP, 2 GPS, 1 EVP, 1 BDP Bundesamt für Statistik

SVP: Mit «aktivem Wahlkampf» die Talfahrt stoppen

Die wählerstärkste Partei im Kanton Zürich hat zwölf Sitze zu verteidigen. Nach dem schlechten Abschneiden bei den kommunalen und kantonalen Wahlen (- 9 Sitze), muss die SVP auch im nationalen Parlament mit Sitzverlusten rechnen. An vorderster Front kämpft Roger Köppel um Aufmerksamkeit für seine Partei: Der Ständerats- und Nationalratskandidat tourt durch sämtliche 162 Zürcher Gemeinden. Einen «aktiven Wahlkampf» verspricht auch Christoph Mörgeli, er würde sich gerne wieder auf die Nationalratsliste setzen lassen. Die definitive Nationalratsliste verabschiedet die Delegiertenversammlung am 28. Mai.

SP: Zittern um den neunten Sitz

Alle neun Bisherigen treten wieder zur Wahl an. Ob die SP den neunten Sitz behalten kann, ist jedoch nicht sicher. Bei den kantonalen Wahlen bekam auch die SP die grüne Konkurrenz zu spüren und verlor einen Sitz. Die zweitstärkste Partei kam bei den Nationalratswahlen 2015 auf einen Wähleranteil von gut 21 Prozent und blieb über die letzten 12 Jahre gesehen stabil. Auf Listenplatz eins setzten die Delegierten den Zürcher Hausarzt Angelo Barrile, gefolgt von Priska-Seiler Graf aus Kloten. Sie wurde 2015 als Letzte in den Nationalrat gewählt und kann sich jetzt über den aussichtsreichen Listenplatz freuen. Auf den wackeligen Plätzen neun und zehn figurieren Martin Naef aus Zürich und der ehemalige Parteipräsident Daniel Frei.

FDP: mit grünen Themen bei den Wählern punkten

Bei den letzten Wahlen gehörte die FDP noch zu den grossen Gewinnerinnen. National gewann sie drei Sitze dazu, einen davon im Kanton Zürich. Ob die FDP diese Erfolgsstory weiterschreiben kann, ist ungewiss. Zwar setzt nun auch die FDP vermehrt auf grüne Themen, die Frage bleibt, wie dies die Wähler goutieren. Bei den Wahlen im Kanton Zürich schaffte der langjährige Kantonsrat und FDP-Fraktionschef Thomas Vogel den Sprung in den Regierungsrat nicht. Die Wähler zogen ihm den unbekannten, junge Grünen, Martin Neukom vor. Bei den Nationalratswahlen treten alle fünf Bisherigen wieder an. Die Liste wird von der Zürcherin Doris Fiala angeführt, die seit 12 Jahren im Nationalrat sitzt.

GLP: Mit alten und neuen Köpfen mehr Sitze erobern

Bei den letzten Wahlen musste die GLP noch eine Schlappe verkraften, sie verlor Wähleranteile und einen ihrer vier Sitze. Inzwischen hat das Pendel zurückgeschlagen. Die Partei profitiert von der Klimadebatte. Bei den Zürcher Wahlen konnte die Partei neun Sitze dazugewinnen, jetzt will sie auch im nationalen Parlament zulegen. Wer in Bern Sitze erobern soll, legen die Mitglieder der GLP am 25. Juni fest. Sicher ist: Thomas Weibel tritt nach 12 Jahren nicht mehr an. Tiana Angelina Moser kandidiert auch für den Ständerat und Urgestein Martin Bäumle, der seit 2003 im Nationalrat sitzt, will es laut Parteileitung noch einmal wissen.

Grüne: Ein Topmodel sorgt für Aufsehen

Nie waren die Aussichten für die Grünen besser: Seit die Sorge ums Klima die Menschen vermehrt umtreibt, sind grüne Themen wieder populär. Im Kanton Zürich holten die Grünen bei den Wahlen neun zusätzliche Sitze und erstmals einen Sitz im Regierungsrat. Die Chancen stehen gut, dass sie auf nationaler Ebene ihren dritten Sitz wieder holen, den sie bei den Wahlen 2015 verloren haben. Als Zugpferd für die Wahlen sollen nicht nur die beiden Bisherigen Bastien Girod und Balthasar Glättli wieder an den Start, die Grünen setzen mit Tamy Glauser auch auf ein international bekanntes Model. Ihre Nationalratsliste legen die Grünen am 21. Mai, fest.

CVP, BDP, EVP: Sitze verteidigen als Maxime

Die CVP muss einen ihrer zwei Sitze mit einem Neuen verteidigen: Für Kathy Riklin, die nach 20 Jahren nicht mehr aufgestellt wurde, soll Kantonsrat Josef Wiederkehr in den Nationalrat einziehen. Der Wädenswiler Philipp Kutter (bisher) tritt wieder an. Bei den kantonalen Wahlen in Zürich blieb die CVP stabil, ob sie ihre zwei Sitze im Nationalrat halten kann, ist nicht sicher.

Noch mehr zittern muss die BDP: Sie verlor im Zürcher Kantonsparlament alle sechs Sitze. Damit ist die Partei in Zürich praktisch von der Bildfläche verschwunden. Ob ihre einzige Nationalrätin Rosmarie Quadranti den Sitz halten kann, ist fraglich. Nik Gugger (bisher), will für die EVP den Sitz verteidigen. Seine Wahlstrategie könnte aufgehen: Er kandidiert gleichzeitig für den Ständerat, was mehr Aufmerksamkeit generiert.