Die SVP kann deutlich zulegen. Bereits vor der ersten nationalen Hochrechnung zeigt sich Manfred Bühler zuversichtlich. Der Präsident der SVP Kanton Bern kontert auf die Aussage, dass die Partei auf die «10 Millionen Schweiz» gesetzt habe: «Die SVP ist keine Ein-Themen-Partei, wir haben natürlich die Migration im Fokus, aber auch die Energiepolitik, die Steuerpolitik, die Kaufkraft der Mittelschicht – wir haben viele Themen, mit denen wir punkten können.»

«Wachstum ist keine lineare Geschichte»

Weniger rosig sieht der Wahlsonntag für die Grünliberalen aus. GLP-Präsident Jürg Grossen (BE) zeigt sich ob der ersten Hochrechnung wenig optimistisch bezüglich des Wahlausgangs. «Es sieht aus, als ob wir wenig Wählerprozente, aber gerade recht viele Sitze verlieren würden», sagt er gegenüber Keystone-SDA. «Es zeigt sich, dass Wachstum keine lineare Geschichte ist.»

Es gibt an einem solchen Tag Licht und Schatten.

Trotzdem sei die GLP nicht komplett demotiviert. Es habe auch Erfolge gegeben, so Grossen. «Noch offen ist auch, ob wir unser Ziel erreichen, einen Ständeratssitz zu gewinnen.» Die Ziele mit den Wählerprozenten werde die GLP aber nicht erreichen. «Es gibt an einem solchen Tag Licht und Schatten.»

«In Nidwalden sind es Kopfwahlen»

Im Kanton Nidwalden gelingt der Mitte ein Coup: Regina Durrer-Knobel luchst der SVP den einzigen Sitz im Nationalrat ab. Sie ist die erste Frau, die der Kanton in die grosse Kammer schickt. «Ich habe den gleichen Jahrgang wie das Frauenstimmrecht. Ich freue mich, ein bisschen Geschichte schreiben zu können.» Zur Frage, ob sie vom Frauenbonus profitiert habe, meint Durrer-Knobel: «Ich bin nicht als reine Frauenkandidatur angetreten, ich bin als Person gewählt worden, hier in Nidwalden sind es Kopfwahlen. Man hat mich gewählt, weil ich eine Frau bin, aber auch, weil ich für die Werte einstehe, die ich habe.»

«Im Glarnerland bin ich als gemässigter Grüner der Richtige»

Während die Grünen schweizweit Federn lassen müssen, gelingt Ständerat Mathias Zopfi im Kanton Glarus die Wiederwahl. Zu seinem Sieg sagt er: «Es ist eine Persönlichkeitswahl, ich bin sehr stark verankert. Ich hoffe, für meine Parteikollegen und -kolleginnen, dass es heute nicht so ein schlechter Tag wird, wie zum Teil vorhergesagt.» Die Grünen müssten überall so sein, wie es passe. «Im Glarnerland bin ich als gemässigter Grüner der Richtige.»

Auf eine mögliche Bundesratskandidatur angesprochen, meint Zopfi: «Die Schweiz fährt gut, wenn alle relevanten Kräfte im Bundesrat eingebunden sind. Die Grünen sind eine relevante Kraft. Über kurz oder lang werden die Grünen in den Bundesrat kommen. Ob es dieses Mal ist und ob es mit mir ist, das kann ich heute nicht sagen.»

«Mit einem derart guten Resultat habe ich nicht gerechnet»

Die Basler Ständerätin Eva Herzog (SP) freut sich über ihre deutliche Wiederwahl: «Mit einem derart guten Resultat habe ich nicht gerechnet», sagt sie gegenüber Keystone-SDA. Gemäss Zwischenresultaten hat sie das absolute Mehr längst überrundet, womit Herzog so gut wie wiedergewählt ist.

Legende: Nationalratskandidat Mustafa Atici (SP, bisher), links, gratuliert Ständeratskandidatin Eva Herzog (SP, bisher), rechts, nach der Bekanntgabe der Zwischenresultate für den Kanton Basel-Stadt. KEYSTONE / Georgios Kefalas

Gerade im Hinblick auf das bevorstehende Ständeratspräsidium sei es motivierend zu wissen, dass sich ein grosser Teil der Bevölkerung hinter sie stelle. In der kleinen Kammer wolle sie auch in den kommenden vier Jahren für eine offene Schweiz und für mehr Gehör für die Region eintreten.

«Wir müssen pointierter auftreten»

Die FDP verliert laut erster nationaler Hochrechnung -0.5 Prozent. Es sei ein Treten an Ort, meint FDP-Ständerat Christian Wasserfallen (BE). «Die Mitte hat eine gute Arbeit geleistet mit der Fusion zum neuen Namen, das kann man auch an einem Wahltag so sagen.» Er wünscht sich aber auch eine pointiertere Politik seiner Partei und stärkere Zusammenarbeit mit den anderen bürgerlichen Parteien SVP und Mitte: «Das verbindet uns ja auch, wir könnten Lösungen gemeinsam finden.»