Heute finden in 24 Kantonen die Wahlen in den Ständerat statt. Bislang sind 13 der 46 Sitze vergeben (Grüne 1 | Mitte 5 | FDP 6 | SVP 1).

Im Kanton Nidwalden ist Ständerat Hans Wicki (FDP) wie erwartet im ersten Wahlgang im Amt bestätigt worden. Desgleichen im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Dort ist der Bisherige Andrea Caroni (FDP) bestätigt worden.

Im Kanton Basel-Stadt liegt Eva Herzog (SP) nach Auszählung der Briefstimmen erwartungsgemäss vorne.

Nach kantonaler Hochrechnung dürfte im Kanton Zürich der bisherige Daniel Jositsch (SP) bestätigt werden.

Bei den Aargauer Ständeratswahlen führt Thierry Burkart (FDP) laut Zwischenergebnis das Feld als Bisheriger an. Es folgen die Nationalratsmitglieder Benjamin Giezendanner (SVP) und Gabriela Suter (SP). Ausgezählt sind 139 von 198 Gemeinden. Burkart liegt demnach als einziger über dem absoluten Mehr.

Andrea Caroni (FDP) bleibt Ständerat von Appenzell Ausserrhoden. Andrea Caroni war zuerst ab 2011 Nationalrat von Appenzell Ausserrhoden, bevor er 2015 in den Ständerat wechselte. In diesem Wahljahr wurde der Rechtsanwalt unter anderem von der SVP, der GLP und der Mitte-Partei unterstützt.

Eva Herzog (SP) wird den Kanton Basel-Stadt auch in den nächsten vier Jahren im Stöckli vertreten. Die seit vier Jahren amtierende Ständerätin liegt nach Auszählung der brieflichen Stimmen erwartungsgemäss klar vor den beiden bürgerlichen Herausforderern und über dem absoluten Mehr.

In Baselland hat nach Auszählung von 61 der 86 Gemeinden die amtierende Ständerätin Maya Graf (Grüne) die Nase vorn. Sie weist einen deutlichen Vorsprung auf den bürgerlichen Herausforderer Sven Inäbnit (FDP) aus. Die 61-jährige Biobäuerin Graf aus Sissach vereinigte bisher 22'254 Stimmen. Sie ist seit 2019 Ständerätin und sass zuvor von 2001 bis 2019 im Nationalrat, den sie 2009 auch präsidierte. Der in Binningen wohnhafte 59-jährige Apotheker Sven Inäbnit kam bislang auf 17'749 Stimmen. Grafs Vorsprung dürfte auch nach Auszählung der wählerstärksten Gemeinden kaum mehr aufzuholen sein.

Im Kanton Freiburg sehen die ersten Ergebnisse für den Ständerat die bisherige Mitte-Politikerin Isabelle Chassot an der Spitze, vor dem SVP-Mann Pierre-André Page und der anderen bisherigen Amtsinhaberin, Johanna Gapany (FDP). 69 von insgesamt 126 Gemeinden sind bislang ausgezählt.

In Genf liegt der MCG-Politiker Mauro Poggia an der Spitze. Dies geht aus vorläufigen Ergebnissen hervor, die auf der Briefwahl basieren. Der Ex-Staatsrat wird von den beiden bisherigen Amtsinhabern gefolgt, Carlo Sommaruga (SP) und Lisa Mazzone (Grüne).

Im Kanton Glarus hat es der amtierende Glarner Landammann Benjamin Mühlemann in den Ständerat geschafft. Er erzielte das klar beste Resultat (8704) der drei Kandierenden. Wiederbestätigt wurde der Grüne Mathias Zopfi mit 7286 Stimmen. Nicht geschafft hat es der SVP-Mann Peter Rothlin (5485 Stimmen).

Die Bündner Ständeräte Stefan Engler (Mitte) und Martin Schmid (FDP) sind wiedergewählt. Beide haben im ersten Wahlgang das absolute Mehr von 22'000 Stimmen erreicht und sind somit wiedergewählt. Engler erzielte 38'316 Stimmen, Schmid kam auf 33'611 Stimmen.

Der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki ist wie erwartet im ersten Wahlgang im Amt bestätigt worden. Der einzige Nidwaldner Ständeratssitz verbleibt damit bei der FDP. Wicki erzielte, als einziger Kandidat einer etablierten Partei, 10'817 Stimmen. Wicki ist 59 Jahre alt und war 2015 erstmals in den Ständerat gewählt worden. Er arbeitet in der Tourismusbranche.

Die Luzerner Ständeratsdelegation bleibt unverändert. Die Stimmberechtigten haben die Bisherigen Andrea Gmür (Mitte / 69'578 Stimmen) und Damian Müller (FDP / 72'978 Stimmen) für eine weitere Legislatur gewählt. Beide schafften damit auf Anhieb das absolute Mehr von 68'616.

Der parteilose Schaffhauser Ständerat Thomas Minder hat seine Wiederwahl im ersten Wahlgang verpasst. Der als «Vater der Abzockerinitiative» bekannt gewordene Unternehmer landete hinter dem SP-Kandidaten Simon Stocker auf Platz drei. Stocker verfehlte allerdings das absolute Mehr und erhielt 13'456 Stimmen, Minder nur 12'045 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 13'939 Stimmen.

Bei den Solothurner Ständeratswahlen hat der bisherige Pirmin Bischof (Mitte) laut Zwischenergebnis die meisten Stimmen erhalten. Es folgt Christian Imark (SVP). Ausgezählt sind 73 von 107 Gemeinden.

Im Kanton St. Gallen bleibt nach Auszählung von 17 der 75 Gemeinden im Kanton alles beim Alten. Die beiden bisherigen Ständeräte Benedikt Würth (Mitte) und Esther Friedli (SVP) liegen deutlich vor ihren Konkurrenten. An der Spitze liegt Esther Friedli mit 14'984 Stimmen. Benedikt Würth folgt mit 13'752 Stimmen.

Im Kanton Thurgau haben die beiden bisherigen Ständeräte Brigitte Häberli (Mitte) und Jakob Stark (SVP) nach der Auszählung von 24 der 80 Gemeinden bereits einen grossen Vorsprung auf ihre Konkurrenten. Die beiden bisherigen Kandidaten liegen vorne fast gleich auf. Mit grossem Abstand dahinter liegen auf Platz drei Kristiane Vietze (FDP), gefolgt von Stefan Leuthold (GLP).

Im Kanton Waadt liefern sich zwei Kandidaten derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 24 Prozent der Stimmen im Kanton Waadt sind ausgezählt und der Sozialist Pierre-Yves Maillard liegt mit 200 Stimmen vor dem FDP-Politiker Pascal Broulis. Sie distanzieren ihre Mitbewerber SVP Michael Buffat und den Grünen Raphaël Mahaim.

Der Oberwalliser Mitte-Politiker Beat Rieder dürfte die Wiederwahl in den Ständerat bereits im ersten Wahlgang schaffen. Er liegt nach Auszählung von 107 der 122 Walliser Gemeinden gut 5000 Stimmen über dem absoluten Mehr von rund 34'968 Stimmen. Die bisherige Ständerätin Marianne Maret, ebenfalls von der Mitte, müsste gemäss vorläufigem Ergebnis am 12. November in die Stichwahl.

Das Urner Stimmvolk hat die Ständeratsmitglieder Josef Dittli (FDP) und Heidi Z'graggen (Mitte) wiedergewählt. Gegen sie traten keine weiteren Kandidatinnen und Kandidaten an.

Die beiden Zuger Ständeräte Peter Hegglin (Mitte) und Matthias Michel (FDP) sind wie erwartet für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Der Angriff von der SVP und den Grünen blieb chancenlos. Hegglin erhielt 23'077 Stimmen und lag 404 Stimmen vor Matthias Michel (FDP), der 22'673 Stimmen erzielt hat. Das absolute Mehr lag bei 19’377 Stimmen.

Im Kanton Zürich dürfte gemäss einer ersten Hochrechnung des Zürcher Statistikamts Daniel Jositsch (SP) mit 224'000 Stimmen Zürcher Ständerat bleiben. Gregor Rutz von der SVP liegt deutlich vor den anderen Kandidierenden auf dem zweiten Platz (160'000). Das absolute Mehr von 210'000 Stimmen schafft er aber nicht. Ein zweiter Wahlgang ist damit sicher. Deutlich dahinter folgen Regine Sauter (FDP) und Tiana Moser (GLP). Sie sollten gemäss Hochrechnung auf ähnlich hohe Stimmenzahlen kommen. Der zweite Wahlgang für den Ständerat findet am 19. November statt.

Die zweiten Wahlgänge finden zwischen dem 12. und dem 26. November statt. Derzeit hält die Mitte im Ständerat 13 Sitze, die FDP 12, die SVP 6, die SP 9 und die Grünen 5.

Ständerat: «Chambre de Réflexion» mit grossem Spektrum

Zwanzig Kantone haben zwei Sitze in der kleinen Kammer, die Kantone AI, AR sowie BL und BS beziehungsweise NW und OW je einen Sitz. In den meisten Kantonen wird der Ständerat – auch «Chambre de Réflexion» genannt – im Majorzverfahren gewählt, Jura und Neuenburg wenden das Proporzverfahren an.

Appenzell Innerrhoden und Obwalden haben ihre Ständeräte bereits bestimmt: Daniel Fässler (Mitte) wurde an der Innerrhoder Landsgemeinde im April gewählt. Der Obwaldner Ständerat Erich Ettlin (Mitte) wurde in stiller Wahl bestätigt, weil es keine Gegenkandidaturen gab.

Die Gesamtzahl der Kandidierenden für den Ständerat ist mit 184 – Stand Ende September – in etwa gleich hoch wie 2019. Das Gleiche gilt für den Frauenanteil: Rund ein Drittel der Kandidierenden sind Frauen, wie aus einer Auswertung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hervorgeht.

Aargau mit 70 Prozent und Freiburg mit 57 Prozent haben die höchsten Frauenanteile in den Kantonen. In der Waadt liegt der Frauenanteil bei 38.5 Prozent, in Zürich bei rund 33 Prozent und in Bern bei 23.5 Prozent. Gar keine Frauen kandidieren in Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Graubünden und Nidwalden für den Ständerat.

Legende: Die kleine Kammer gilt als «Chambre de Réflexion» – diskret und einflussreich. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Im Wahljahr 2023 sind die Ständeratskandidatinnen und -kandidaten im Durchschnitt 50 Jahre alt. Der Älteste ist mit 81 Jahren Alec André Schärer. Der Jurassier tritt für Helvethica an. Der Jüngste ist der 22-jährige Waadtländer Zakaria Dridi von der Partei der Arbeit (PdA). Beide bewerben sich neu für einen Sitz in der kleinen Kammer. Unter den wieder Antretenden ist Hannes Germann (SVP/SH) mit 67 Jahren der Älteste. Germann politisiert seit 21 Jahren im Stöckli und war 2013/14 Ständeratspräsident. Die jüngste Bisherige ist mit 35 Jahren Johanna Gapany (FDP/FR).