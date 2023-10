Der Ansturm auf die 16 Aargauer Nationalratssitze ist gross.

Die Parteien schicken Hunderte Personen auf ihren Listen und Unterlisten ins Rennen.

Trotz der grossen Auswahl wird kein Polit-Erdbeben erwartet.

Setzen sich im Aargau die bekannten Namen durch und gibt es prominente Abwahlen? Spannend dürfte sein, wer den Sitz der langjährigen Nationalrätin Ruth Humbel (Mitte) übernimmt. Die Gesundheitspolitikerin hat ihren Sitz per Februar 2023 an Andreas Meier abgegeben.

Zittern muss die SP um ihren dritten Sitz. Diesen hatte sie 2019 dank der Listenverbindung mit den damals sehr erfolgreichen Grünen geholt. Zudem tritt mit Yvonne Feri (SP) eine bekannte Nationalrätin nicht mehr an.

Die SVP will den verlorenen siebten Sitz zurückholen. Auch die FDP will zulegen. Sie möchte die SP beim Wähleranteil überholen und käme so auf einen dritten Sitz. Auch Grüne und Grünliberale streben je einen zweiten Sitz an.

Fraglich ist, ob die EVP ihren einzigen Sitz halten kann. Wenn nicht, dann wäre die nationale Parteipräsidentin Lilian Studer abgewählt.

Audio Aus dem Archiv: Über 700 Kandidierende für 16 Aargauer Nationalratssitze 03:41 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 07.08.2023. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller abspielen. Laufzeit 3 Minuten 41 Sekunden.