Legende: Theres Schöni (LOVB) steigt als krasse Aussenseiterin ins Rennen um die Aargauer Ständeratssitze. Schöni tritt an für die «Lösungs-Orientierte VolksBewegung» (LOVB). Die Partei trat bereits bei den letzten Nationalratswahlen an. Die Kleinstpartei steht u.a. für hohe individuelle Freiheiten ein. Theres Schöni hat Jahrgang 1962 und wohnt in Merenschwand. zvg