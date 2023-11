Marianne Binder (Mitte) ist neue Aargauer Ständerätin.

Binder holt 84'431 Stimmen und damit rund 5000 Stimmen mehr als Benjamin Giezendanner (SVP).

In ländlichen Gemeinden holte Giezendanner zwar mehr Stimmen, in städtischen Gemeinden aber lag Binder vorne.

Die Überraschung ist perfekt: Marianne Binder ist gewählt, die Mitte-Politikerin gewinnt das Duell gegen Benjamin Giezendanner (SVP). Giezendanner macht 79'429 Stimmen und damit rund 5000 Stimmen weniger. Die beiden weiteren Kandidaturen spielen keine Rolle: Nancy Holten macht knapp 2900 Stimmen, Pius Lischer knapp 1400.

Der Aargau hat damit eine «ausgewogene Standesstimme», wie es in der Kampagne von Binder formuliert wurde. Marianne Binder ergänzt den bereits gewählten Thierry Burkart (FDP). Dessen Partei hatte Benjamin Giezendanner von der SVP zur Wahl empfohlen.

Die SVP verliert damit ihren Ständeratssitz im Kanton Aargau. Marianne Binder profitierte wohl von einer starken Mobilisierung auf der linken Seite. Darauf weist die relativ hohe Stimmbeteiligung von gut 38 Prozent hin. Auch viele Frauen dürften Binder die Stimme gegeben haben.

Marianne Binder holte vor allem in städtischen Gemeinden viele Stimmen, unter anderem führt sie mit grossem Abstand in ihrer Heimatstadt Baden. Aber auch Gemeinden im Freiamt und im Fricktal – früher traditionelle «CVP-Hochburgen» – wählen mehrheitlich Binder.

Benjamin Giezendanner hingegen punktet in den traditionellen SVP-Stammlanden, wie zum Beispiel in den Bezirken Kulm und Zofingen. Hier holt er zum Teil satte Mehrheiten. So auch in seiner Wohngemeinde Rothrist.

Nach dem ersten Wahlgang am 22. Oktober haben sich die linken und Mitte-Parteien in einer für den Aargau aussergewöhnlichen Form «verbündet». Die Kandidatinnen von SP, Grünen, GLP und EVP haben sich zugunsten von Binder aus dem Rennen genommen. Ihr Argument: Es braucht neben dem rechtsbürgerlichen Burkart eine weibliche und gemässigte Politikerin im Stöckli. Dieser Argumentation ist eine Mehrheit des Wahlvolks nun gefolgt.

Audio Aus dem Archiv: Streitgespräch zwischen B. Giezendanner (SVP) und M. Binder (Mitte) 16:25 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 01.11.2023. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 16 Minuten 25 Sekunden.

Bildnachweis: Keystone/Sandra Marusic Photography/Die Mitte Aargau